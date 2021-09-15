بذكريات نهائي اسطنبول و«معجزة» الـ 6 دقائق.. قمة مثيرة بين ليفربول وميلان بدوري أبطال أوروبا.. موعد المباراة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

يستضيف ليفربول الإنجليزي على ملعب "أنفيلد" فريق ميلان الإيطالي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الاولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتواجد ليفربول وميلان في المجموعة الثانية رفقة كل من أتلتيكو مدريد الإسباني، وبورتو البرتغالي.

وتعيد المواجهة ذكريات لقاء الفريقين المثير في نهائي البطولة القارية عام 2005 والتي أقيمت على ملعب "أتاتورك" بمدينة اسطنبول التركية، والتي انتهت بفوز "الريدز" بركلات الجزاء بعدما كان متأخراً بثلاثة أهداف مقابل لاشئ في الشوط الأول من المباراة.

ويعود ميلان، صاحب الـ7 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، إلى البطولة القارية الأرفع شأنا في أوروبا بعد غياب استمر 7 سنوات.

التشكيل المتوقع

من المتوقع أن يخوض ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، أندي روبرتسون، ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، دييجو جوتا، ساديو ماني.

على الجانب الآخر، من المتوقع أن يدخل ميلان المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مايجنان.

خط الدفاع: ديفيد كالابريا، فيكايو توموري، سيمون كيير، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: فرانك كيسيه، إسماعيل بن ناصر.

خط الهجوم: ساليمايكيرس، إبراهيم دياز، لياو، ريبيتش.

موعد المباراة والقناة والمعلّق

ويتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة "بي إن سبورت بريميوم 1" ويعلّق عليها المعلق التونسي عصام الشوالي.

ذكريات معجزة اسطنبول

كانت كل الترشيحات تصب في مصلحة ميلان، الذي كان يمتلك فريقا لا يقهر، بعدما أقصى كل من مانشستر يونايتد في دور الـ16، وإنتر ميلان في ربع النهائي، وآيندهوفن الهولندي في نصف النهائي.

على الجانب الآخر، نجح ليفربول في إقصاء باير ليفركوزن الألماني من دور الـ16 ويوفنتوس من ربع النهائي، ومواطنه تشيلسي بصعوبة في نصف النهائي لتلك النسخة.

ودخل ميلان المباراة بتشكيل ضم كل من: نيلسون ديدا في حراسة المرمى وكافو وباولو مالديني وأندريه شيفشينكو وجينارو غاتوزو وهيرنان كريسبو وألساندرو نيستا وكلارينس سيدورف وأندريا بيرلو وريكادرو كاكا وياب ستام، بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ودخل الريدز ليفربول بتشكيلة ضمت: جيرزي دوديك في حراسة المرمى وستيف فينان وسامي هيبيا وميلان باروش وجون أرين ريزه وهاري كيويل وستيفن جيرارد ولويس غارسيا وتشابي ألونسو ودجيمي تراوري وجيمي كاراغر بقيادة المدرب الإسباني رافائيل بينيتيز.

ميلان يدك شباك ليفربول بثلاثية

أطلق الحكم الإسباني مانويل ميخيتو جونزاليس صافرة البداية، ولم تمض سوى ثوان قليلة، حتى سجل قائد ميلان، الإيطالي باولو مالديني، الهدف الأول لفريقه.

في الدقيقة 39، تلقت شباك ليفربول الهدف الثاني عبر المهاجم الأرجنتيني هيرنان كريسبو، قبل أن يستقبل "الريدز" الهدف الثالث عبر كريسبو نفسه عند الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة للميلان.

انقلاب في الشوط الثاني

اعتقد الكثيرون أن المباراة قد انتهت مبكراً، بعد تقدم ميلان بثلاثية نظيفة، إلا أنهم لم يعلموا ما الذي ينتظرهم في شوط المباراة الثاني.

ومع باية الشوط الثاني، قام مدرب ليفربول، رافائيل بينيتيز، باستدبال فينان بالألماني ديتمار هامان، من أجل إيقاف كاكا، وغير طريقة اللعب إذ أصبح يلعب بثلاثة مدافعين ليقوم جيرارد بدور هجومي.

ونجح ليفربول في إحراز الهدف الأول له عن طريق قائده ستيفن جيرارد في الدقيقة 54، قبل أن يضيف البديل التشيكي فلاديمير سمايسر الهدف الثاني عند الدقيقة 56، ويضيف الإسباني تشابي ألونسو الهدف الثالث عند الدقيقة 60.

ركلات الترجيح

بينما كان اللاعبون يستعدون لتسديد ركلات الترجيح، طلب جيمي كاراجر، مداع ليفربول، من الحارس البولندي دوديك أن يقوم بحركة "السباجيتي"، وهي تحريك قدميه ويديه بسرعة قبل تسديد لاعبي الميلان للكرة لتشتيت تركيزهم.

قام دوديك بما طلبه زميله، وبدأت ركلات الترجيح، فأضاع البرازيلي سيرجينيو الركلة الأولى للميلان، قبل أن يسجل هامان لليفربول، ويضيع أندريا بيرلو للميلان، ثم يسجل دجبريل سيسيه لليفربول، قبل أن يسجل توماسون لميلان، ويضيع ريزة لليفر، ويسجل كاكا لميلان وجارسيا لليفربول، قبل أن يتصدى دوديك لركلة شيفشينكو الأخيرة، ويتوج ليفربول باللقب الثمين.

وتعتبر هذه المباراة من أكثر المباريات إثارة في تاريخ كرة القدم، كما اعتبرها الكثيرون أفضل مباراة نهائية في تاريخ دوري أبطال أوروبا.