دوري أبطال آسيا: بوهانغ ستيلرز وتشونبوك موتورز يكملان عقد ربع النهائي

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





اوساكا (اليابان) : أكمل الفريقان الكوريان الجنوبيان بوهانغ ستيلرز حامل اللقب ثلاث مرات وتشونبوك هيونداي موتورز عقد الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا، بفوزهما الأربعاء تواليًا على سيريزو أوساكا الياباني 1 صفر وبي جي باتوم يونايتد التايلندي بركلات الترجيح 4 2، بعد انتهاء الوقتين الاصلي والإضافي 1 1.

ويدين بوهانغ ستيلرز، المتوج أخيرًا في العام 2009، بتأهله على حساب مضيفه في ملعب ناغاي في أوساكا إلى لي سونغ مو الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 25، ليبلغ الفريق في مشاركته الثامنة في البطولة القارية دور الثمانية للمرة الثالثة.

أما سيريزو الذي وصل الى الدور ربع النهائي في العام 2011، فكان يخوض مشاركته الرابعة فقط في دوري الابطال.

وأقيم الدور ثمن النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

وكان سيريزو أوساكا تصدر ترتيب مجموعته العاشرة برصيد 14 نقطة من أربعة انتصارات وتعادلين، فيما حلّ بوهانغ ستيلرز وصيفًا في السابعة برصيد 11 نقطة من ثلاثة انتصارات، تعادلين وخسارة.

بادر بوهانغ ستيلرز للهجوم في بداية المباراة، ونجح في افتتاح التسجيل بعد مرور 25 دقيقة بواسطة لي سونغ مو متابعاً كرة مرتدة من الدفاع إثر رأسية جيون مين كوانغ.

ضغط سيريزو أوساكا للتعديل، لكن الحارس كانغ هيون مو تصدى لتسديدة ريكو ماتسودا (28)، ثم عاد الأخير ليرسل تمريرة عرضية ارتقى لها الأسترالي آدم تاغارت لعبها رأسية ارتدت من القائم.

ووسط اندفاع ياباني، كاد ستيلرز يسرق الثاني من تسديدة البوسني ماريو كفيسيتش تصدى لها الحارس كيم جين هيون (40).

واستمرت محاولات سيريزو خلال الشوط الثاني، فتصدى الحارس لمحاولة تاكاشي اينوي (58)، ومرّت رأسية موتسوكي كاتو خارج الخشبات (78)، فيما كانت أبرز فرص أصحاب الأرض في الدقيقة 89 عبر تسديدة كوجي توريومي بجوار القائم.

بروز حارس تشونبوك

في المباراة الاخرى على ملعب جيونجو الذي استضاف مباريات في كأس العالم 2002، كان لافتا إجراء مدرب تشونبوك هيونداي موتورز تبديلين مبكرين في الدقيقة 30 عبر إشراك البرازيلي غوستافو والنجم الدولي سونغ مينغ كيو، لتزيد وتيرة محاولات الفريق فيما لجأ التايلنديون إلى المرتدات.

وتقدّم تشونبوك، حامل اللقب عامي 2006 و2016، عبر غوستافو مع نهاية الشوط الاوّل (45+2).

إلا أن الضيوف الذين غاب عنهم المدافع البرازيلي ديوغو بسبب الإصابة والمدرب الأسترالي أوريليو فيدمار بسبب قيود الحجر الصحي، ردّوا عبر تيراسيل دانغدا في الدقيقة 76 ليحتكم الفريقان الى شوطين إضافيين لم يثمرا عن هدف رغم سيطرة أصحاب الارض، قبل اللجوء الى ركلات الترجيح.

وتعملق الحارس سونغ بيوم كون في التصدي للركلتين الثالثة والرابعة فيما سجل أصحاب الارض الركلات الاربع جميعها.

وفي منطقة الشرق أيضاَ، كان ناغويا غرامبوس الياباني قد أقصى الثلاثاء دايغو الكوري الجنوبي 4 2، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي حامل اللقب كاواساكي فرونتالي الياباني 3 2 بركلات الترجيح بعد تعادلهما سلباً.

وفي الغرب الذي اختتمت مبارياته الثلاثاء، تأهل الهلال السعودي بفوزه على استقلال الإيراني 2 صفر، والنصر السعودي على تراكتور سازي الإيراني 1 صفر، وبيرسيبوليس الإيراني على استقلال الطاجيكستاني 1 صفر، فيما احتاج الوحدة الإماراتي إلى ركلات ترجيح لتخطي مواطنه الشارقة 5 4 بعد تعادلهما 1 1.