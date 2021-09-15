شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير: سأعود بعد عامين للاعتزال فى الأهلى.. واستكمال المسيرة فى منصب أخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سعد سمير مدافع الأهلي تقديره الشديد لكلمات مسئولى الاهلى عنه اليوم الأربعاء وتقديرهم الشخصي له ، وقال سعد سمير أنه لا يجد من الكلمات التي يعطي هذا النادي حقه والذي كان سبباً مباشراً بعد المولي عز وجل فيما وصله اليه ولا التقدير الذي لاقاه من مسئولو الاهلى الذين حرصوا علي الحديث معه بشكل شخصي وإحتفاء الإدارة والنادي واللاعبين والجهاز الفني به.

وأصدر سعد سمير بياناً رسمياً جاء نصه:"جمهور الأهلي العظيم ..صاحب الفضل الأول -بعد المولي عز وجل- في ما وصلت إليه داخل جدران نادينا الحبيب و السند والطرف الأهم في منظومة عمل كبيرة تشرفت بأن أكون عنصراً منها علي مدار ١٣ عاماً شاركت فيها مع زملائي من مختلف الأجيال في تحقيق العديد من البطولات والإنجازات".

وأضاف سعد سمير :"الجهاز الفني وادارة التخطيط وزملائي وكل الادارات المعنية ...الذين يعرفون ماذا يعني الانتماء لنادينا العملاق وكم هي عظيمة نعمة الارتباط بأعظم نادي في الكون.. وقيمته ومدى عظمته وتفوقه في كافة المسابقات الكروية المصرية والأفريقية والعربية.

وأكمل :" اليوم استأذنكم في السماح لي برحلة قصيرة خارج استاد التتش ..علي سبيل الإعارة ... الي النادي الصاعد فيوتشر إف سي ، لمدة عامين سأعود بعدها بمشيئة الله للبيت الكبير ، بيتي الأول والأخير النادي الأهلي لكي أنهي مسيرتي الكروية به ... آملا ان تمتد مسيرتي في مواقع مختلفة فيه الي آخر العمر باذن الله ، مقتديا بالرموز الخالدة التي سبقتني ومازالت تعمل وتبني في ملحمة خالدة ومتفردة لتواصل الاجيال في سبيل استمرار السبق والريادة لنادينا الحبيب

ويضيف :" نعم هي رحلة قصيرة وخروجا مؤقتا بموافقة الكبار كما تربنيا داخل الأهلي وتعلمناه من أساطيرنا ورموزنا ..مفسحاً الفرصة لزملائي ..متمنيا وداعيا لهم بالتوفيق والسداد وإستمرار حصد الألقاب والحفاظ علي الموروث الجيني العظيم لنادينا الحبيب .

واختتم حديثه قائلا :"دام الأهلي لنا وعاشت جماهيره تحافظ علي قيمه وتحمي مبادئه ..وسند حقيقي للاعبيها وفرقها الرياضية وللمنظومة كلها ، وداعم بلا حدود لمجلس إدارة نادي القرن العظيم.

فيما أشاد حازم الحديدي مدير اعمال سعد سمير بموقف مسئولو الاهلى مع اللاعب وتقديرهم الشخصي له وما قدمه وسيقدمه للأهلي ، وقال الحديدي أن سعد سمير صاحب تاريخ طويل وكبير بالأهلي وله دور محوري سواء داخل أو خارج الملعب .

وأضاف أنه سعيد للغاية بهذا الشكل من التقدير الذي لمسه في تصريحات مسئولو الاهلى عن ما قدمه سعد سمير وهو ما سيكون دافع كبير للاعب في فترة الإعارة لنادي صاعد حديثاً ويتوقع ان يكون له شأن كبير بسبب الإحترافية الشديدة في تعاملهم معهم.