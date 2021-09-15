شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن تمديد تعاقد عمرو السولية قبل السفر للإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من عمرو السولية نجم النادى الاهلى أن المارد الاحمر سوف يعلن تمديد تعاقد اللاعب قبل السفر لمعسكر الاسكندرية والمقرر له مساء غداً الخميس استعداداً لمواجهة الطلائع بالسوبر المحلى والمقرر لها الثلاثاء المقبل على ستاد برج العرب بالاسكندرية ، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”:" عمرو السولية أنهى كافة الاتفاقات مع الاهلى على تمديد العقد، وسيعلن النادى اليوم أو الغد على أقصى تقدير تمديد تعاقد اللاعب بشكل رسمى".

واستقر الأهلى على تصنيف عمرو السولية كفئة أولى داخل الفريق تقديراً لجهوده ودوره المؤثر مع المارد الأحمر طوال الفترة الماضية، فيما سيتم حسم سنوات تعاقد علي معلول حيث يريد المارد الأحمر تمديد التعاقد لمدة موسمين فيما يرغب النجم التونسى التوقيع لثلاثة أعوام لختام مسيرته فى القلعة الحمراء والاعتزال فى مصر.

وتوج عمرو السولية مع الأهلى بـ12 بطولة بواقع خمس بطولات للدوري الممتاز بجانب بطولتين لكأس مصر ومثلهم للسوبر المحلى بجانب لقبين لدوري أبطال أفريقيا 2020 و2021 والسوبر الأفريقى.

وينتهى تعاقد عمرو السولية مع الاهلى بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي نادي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.