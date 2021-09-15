شكرا لقرائتكم خبر عن أسامه نبيه يجتمع مع لبيب ويطلب الرحيل بسبب الصفقات و المكافآت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
عقد أسامه نبيه المدرب العام جلسة مع حسين لبيب رئيس النادي طلب خلالها نبيه الرحيل عن الفريق بسبب تأخر صرف المكافآت التي يحصل عليها الجهاز الفني لأكثر من 4 أشهر.
كما اشتكى نبيه خلال الجلسة أن المكافآت المرصودة للجهاز الفني لا تتساوى مع اللاعبين ، إلى جانب عدم تعاقد إدارة النادي مع الصفقات التي طلبها الجهاز حتى الآن، واعترض على هذا الأمر ليطلب الرحيل .
ويعكف مجلس الإدارة فى الوقت الحالى ، عن إسم جديد للعمل مع الفرنسي باتريس كارتيرون فى الجهاز الفنى بعد طلب أسامة نبيه .
من ناحية أخرى يسعي مسئولو نادي الزمالك لتجديد تعاقد مصطفي فتحي لاعب وسط الفريق لتحصينه من المغريات التي تنهال عليه من بعض الأندية داخل مصر وخارجها عقب تألقه مع سموحة الموسم الماضي وعودته لصفوف الزمالك استعدادا للموسم الجديد.
وتلقي مصطفي فتحي العديد من العروض مؤخرا داخل وخارج مصر، الا ان اللاعب ابدى رغبته في العودة والمشاركة الموسم المقبل مع الزمالك ليقطع الطريق امام رحيله عن الفريق في الصيف الجاري، واتخذت إدارة الزمالك قرارا بتجديد تعاقد مصطفي فتحي الذي ينتهي بنهاية الموسم بعد المقبل ليمتد عقده الجديد لأربعة مواسم مقبلة، وذلك للحفاظ علي الموهبة الزملكاوية من اغراءات الأندية وخاصة الخليجية التي تضع عينها علي اللاعب تمهيدا للتعاقد معه.
في سياق مختلف تدرس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بيع المغربي اشرف بن شرقي لاعب وسط الفريق في يناير المقبل في حالة رفضه تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.