شكرا لقرائتكم خبر عن أسامه نبيه يجتمع مع لبيب ويطلب الرحيل بسبب الصفقات و المكافآت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عقد أسامه نبيه المدرب العام جلسة مع حسين لبيب رئيس النادي طلب خلالها نبيه الرحيل عن الفريق بسبب تأخر صرف المكافآت التي يحصل عليها الجهاز الفني لأكثر من 4 أشهر.

كما اشتكى نبيه خلال الجلسة أن المكافآت المرصودة للجهاز الفني لا تتساوى مع اللاعبين ، إلى جانب عدم تعاقد إدارة النادي مع الصفقات التي طلبها الجهاز حتى الآن، واعترض على هذا الأمر ليطلب الرحيل .

ويعكف مجلس الإدارة فى الوقت الحالى ، عن إسم جديد للعمل مع الفرنسي باتريس كارتيرون فى الجهاز الفنى بعد طلب أسامة نبيه .