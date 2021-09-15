شكرا لقرائتكم خبر عن 25 مليون جنيه قيمة "بند بيع" محمد صبحي لفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

توصل مسئولى نادى الزمالك لاتفاق مع إدارة نادي فاركو علي سعر بيع محمد صبحي حارس الفريق في حالة تفعيل بند الشراء في عقد الإعارة للحارس، حيث تمت إعارة صبحي لفاركو لمدة موسم بنية البيع.

وكشف مصدر داخل نادى الزمالك ان المبلغ المتفق عليه هو 25 مليون جنيه بخلاف مقابل الإعارة والذي يصل الى 5 مليون جنيه .

وكان محمد أبو جبل حارس مرمى نادى الزمالك قد حرص على وداع زميله محمود جنش، الذى تمت إعارته لنادى فيوتشر إف سى، وكتب ابو جبل عبر حسابه على إنستجرام "ربنا معاك يا حبيبى وترجع بيتك من تانى يا مجنشا".

"جنش" وجه رسالة لجمهور القلعة البيضاء على إنستجرام قال فيها: أعلن اليوم رحيلى عن بيتى نادى الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسم بناء على قرار الإدارة الفنية والمدرب يعلم الله أننى لم أدخر جهدًا أو نقطة عرق فى سبيل خدمة بيتى نادى الزمالك وأتمنى التوفيق للفريق فيما هو قادم

منذ 2011 شارك "جنش" خلال مسيرته مع الزمالك فى 114 مباراة حتى الآن بواقع 73 مباراة فى الدورى الممتاز و12 مباراة فى دورى أبطال أفريقيا و14 مباراة فى الكونفدرالية و14 مباراة فى كأس مصر ومباراة فى السوبر المصرى استقبل خلالها 79 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه فى 58 مباراة وتلقى 7 إنذارات وطردًا فى مباراتين.