شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،البرتغالى كيروش يصل القاهرة لبدء مهمته مع منتخب مصر،الزمالك يدرس بيع بن شرقى فى يناير حال رفضه التجديد.

الزمالك يجدد تعاقد مصطفي فتحي خلال أيام لتحصينه من إغراءات المنافسين

يسعي مسئولو نادي الزمالك لتجديد تعاقد مصطفي فتحي لاعب وسط الفريق لتحصينه من المغريات التي تنهال عليه من بعض الأندية داخل مصر وخارجها عقب تألقه مع سموحة الموسم الماضي وعودته لصفوف الزمالك استعدادا للموسم الجديد.

تدرس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب بيع المغربى أشرف بن شرقى لاعب وسط الفريق فى يناير المقبل حال رفضه تجديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل.

البرتغالى كيروش يصل القاهرة لبدء مهمته مع منتخب مصر

وصل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، قادما من موزمبيق عبر الإمارات، حيث سيتم اليوم توقيع عقود تدريب منتخب مصر وبدء مهمته رسميا مع الفراعنة.

اليد يقرر إقامة لقاءات قمة محترفى الموسم الجديد على ملعب محايد