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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،البرتغالى كيروش يصل القاهرة لبدء مهمته مع منتخب مصر،الزمالك يدرس بيع بن شرقى فى يناير حال رفضه التجديد.
الزمالك يجدد تعاقد مصطفي فتحي خلال أيام لتحصينه من إغراءات المنافسين
يسعي مسئولو نادي الزمالك لتجديد تعاقد مصطفي فتحي لاعب وسط الفريق لتحصينه من المغريات التي تنهال عليه من بعض الأندية داخل مصر وخارجها عقب تألقه مع سموحة الموسم الماضي وعودته لصفوف الزمالك استعدادا للموسم الجديد.
تدرس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب بيع المغربى أشرف بن شرقى لاعب وسط الفريق فى يناير المقبل حال رفضه تجديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل.
البرتغالى كيروش يصل القاهرة لبدء مهمته مع منتخب مصر
وصل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، قادما من موزمبيق عبر الإمارات، حيث سيتم اليوم توقيع عقود تدريب منتخب مصر وبدء مهمته رسميا مع الفراعنة.
اليد يقرر إقامة لقاءات قمة محترفى الموسم الجديد على ملعب محايد
كشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد عن قرار لعب جميع لقاءات القمة بين الأهلى والزمالك فى دورى المحترفين لهذا الموسم على ملعب محايد.
1 أكتوبر آخر موعد لإرسال القائمة الدولية للحكام
حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 1 أكتوبر المقبل أخر موعد لإرسال القائمة الدولية للحكام المصريين للموسم الجديد 2021 – 2022 .
أكد مسئولو النادى الاهلى عدم وجود خلافات بين القلعة الحمراء والتونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق حول تمديد تعاقده.
الأهلي يحسم ملف تجديد عقد موسيماني قبل الموسم الجديد
يكثف مسئولو النادي الأهلي خلال الفترة الحالية مفاوضاتهم مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق من أجل تجديد عقده مع النادي بعدما استقرت جميع الأراء داخل النادي على تجديد عقد المدير الفني للفريق على خلفية نجاحاته الفترة الماضية مع النادي وتحقيقه العديد من البطولات المحلية والقارية بعيداً عن خسارة درع الدوري الموسم المنقضي ، وحسم مسئولو النادي الأهلي ملف تجديد عقد بيتسو موسيماني قبل مطلع الموسم الجديد بهدف فرض حالة من التركيز والإستقرار داخل الفريق بصفة عامة والجهاز الفني على وجه الخصوص.