شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع عن مفاوضات الزمالك لضم مهند لاشين: اللاعب فى الإسكندرية يستعد للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بنادى طلائع الجيش أن ناديه لم يدخل فى مفاوضات خلال الوقت الحالى مع مسئولى الزمالك للتعاقد مع مهند لاشين لاعب خط وسط الفريق، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” :" مهند لاشين عقده مستمر مع الطلائع ولاتوجد مفاوضات مع الزمالك بالوقت الحالى ، واللاعب يتواجد فى الاسكندرية مع زملاءه بمعسكر مغلق استعداداً لمواجهة الاهلى على لقب كأس السوبر، ويتطلع لحصد البطولة الاولى فى تاريخ الطلائع".

مهند لاشين وُضع تحت أعين مسئولي الزمالك والخبراء الكرويين بالنادي، طوال الموسم الحالي، ونال إعجاب الجميع لما يقدمه من أداء مميز مع فريقه، وكان أكثر المقتنعين بإمكانياته وقدراته فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق والملقب بملك النص، حيث يري في لاشين لاعب مميز وقادر علي تعويض رحيل فرجاني ساسي.

مهند لاشين من مواليد يناير عام 1996 ويبلغ من العمر 25 عاماً وبدأ مشوراه الكروي مع النادي الإسماعيلي من مرحلة الناشئين حتى وصل للفريق الأول ثم أنتقل للأسيوطي أثناء تواجده بدوري القسم الثاني وساهم في صعوده للدوري الممتاز واستمر معه بالمسمي الجديد "بيراميدز" قبل رحيله لنادي طلائع الجيش.

وشارك مهند لاشين في 25 مباراة مع طلائع الجيش بالموسم الحالي، ونجح في تسجيل هدف وصناعة آخر، ولم يغيب عن فريقه سوى في 5 مباريات فقط.

ويستعد الطلائع لمواجهة الأهلى بكأس السوبر المحلى والمقرر لها 21 سبتمبر الجارى على استاد برج العرب بالإسكندرية، ويسعى خلالها الطلائع لتسجيل أول بطولة فى تاريخ النادى، خاصة أن الفريق كان قريبا من التتويج بكأس مصر بالنسخة الأخيرة لولا الخسارة من الأهلى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل 1-1.

وأنهى الطلائع بطولة الدورى محتلا المركز الثامن بجدول الدورى برصيد 42 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مثلهم وخسر 12 مواجهة وسجل لاعبوه 41 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفًا.