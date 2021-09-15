شكرا لقرائتكم خبر عن اليد يفاضل بين صالتى إستاد القاهرة و الإسماعيلية لاستضافة قمة المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد عن المفاضلة بين صالتى إستاد القاهرة أو الإسماعيلية لإستضافة مباراة الأهلى والزمالك فى ثالث جولات دورى المحترفين بعد قرار لعب مبارايات القمة على صالة محايدة .

و يشهد جدول المنافسة تحديد صالة الأهلى لإستضافة اللقاء ، إلا أن اللجنة الفنية قررت جميع إقامة لقاءات القطبين على صالة محايدة .

وتنطلق مسابقة دورى المحترفين غدا بمواجهات بين كلا من ، الأهلى مع البنك الأهلى و المعادى مع أكتوبر و الطيران مع أصحاب الجياد و الزهور مع الأوليمبى و الزمالك مع هليوبوليس و الجزيرة مع الشمس و طلائع الجيش مع الحوار و هليوليدو مع ستاد المنصورة و سبورتنج مع سموحة .

وأعلن سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، مسبقا، عن نظام دورى المحترفين للموسم الجديد 2021 / 2022، مشيرا إلى أنه يقام على 3 مراحل.

وقال عبد المنعم، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن المرحلة الأولى من دورى المحترفين تشهد تواجد 18 فريقا للعب دورة من مجموعة واحدة ومعهم مرتبط 2002، 2004 ليتأهل الـ6 الأوائل للعب على المنافسة والـ12 يتم تقسيمها على مجموعتين فردى وزوجى لتحديد الـ4 الهابطين.

وأشار عبد المنعم إلى أن الـ6 الأوائل يتأهل منهم 4 للعب دورى دورتين مجمعتين لتجديد البطل، مؤكدا مقابلة القطبين الأهلى والزمالك 5 مرات على مدار المراحل الثلاثة فى الموسم الجديد، فضلا عن مواجهة فى كأس مصر محتملة.