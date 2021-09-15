شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينهى إجراءات تمديد تعاقد صلاح محسن 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح النادى الأهلى فى التوصل لإتفاق مع لاعبه صلاح محسن على تمديد تعاقده لمدة خمسة سنوات مقبلة ، فى ظل رغبة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق فى الابقاء على اللاعب وتمديد تعاقده لفترة كبيرة فى ظل صغر سنه ، وشارك صلاح محسن فى 67 مباراة بجميع البطولات مع الاهلى بإجمالى 2053 دقيقة لعب ونجح فى تسجيل 15 هدفاً وصنع هدفين ، وتوج مع المارد الاحمر ببطولتين دوري ممتاز وكأس مصر وكأس السوبر الافريقى والسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري الابطال الافريقى مرتين بالاضافة لبرونزية كأس العالم للأندية .

صلاح محسن من مواليد الأول من سبتمبر لعام 1998 فى محافظة الشرقية ، أنضم صلاح محسن إلى فريق ناشئى إنبى عام 2008 ، ويعد عمرو فهيم مدافع الفريق البترولى الاسبق هو أول من اكتشف موهبته ورشحه للفريق الأول ، بينما يعد هانى رمزى المدير الفنى الاسبق لإنبى، أول من قام بتصعيده فى موسم 2015-2016 بدون مشاركة أساسية.

أصبح صلاح محسن أغلى لاعب فى مصر، عبر التاريخ بعد اكمال اجراءات انتقاله إلى الأهلى مقابل 38 مليون جنيه فى موسم 2018 ، قبل أن يعيره الاهلى لسموحة ويعيده مرة أخرى بعد تألقه

وأثبت صلاح محسن نجم الأهلى أحقيته فى الحصول على فرصة كبيرة للإعلان عن نفسه وأحقيته فى حجز مكان بالتشكيل الأساسى للمارد الأحمر، بعدما أصبح البديل الذهبى لبيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى من الدكة الحمراء على مستوى الجناح الأيمن والأيسر، بعدما سجل أهدافاً مؤثرة على رأسها هدفه فى شباك الزمالك بالدوري الممتاز.

صلاح محسن من اللاعبين الواعدين، وسيكون مستقبل الفريق الاحمر لصغر سنه خاصة أنه يمتلك السرعة والمهاراة، كما يمتلك القدرة على اللعب فى أكثر من مركز من مراكز الهجوم.