شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يطلب ودية للمنتخب 1 أكتوبر استعدادًا لمباراتى ليبيا بتصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر تجهيز ودية للفراعنة أحد يومي 1 أو 2 أكتوبر استعدادًا لمباراتي ليبيا المقرر لهما يومي 9 و 12 أكتوبر المقبل في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

يعقد الجهاز المعاون لمنتخب مصر الأول لكرة القدم اجتماع في الخامسة مساء اليوم مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الأول و الذى وصل للقاهرة صباح اليوم.

ويحسم الجهاز الفني لمنتخب مصر خلال اجتماع اليوم العديد من الملفات الخاصة بالمنتخب منها موعد المعسكر و المرجح إنطلاقه يوم 29 سبتمبر ، وأيضا خوض ودية واحدة أو إثنين.

ويضم الجهاز الفنى المعاون لمنتخب مصر كلاً من ضياء السيد مدربًا عامًا، ومحمد شوقى مدربًا، وعصام الحضرى مدربًا لحراس المرمى، ووائل جمعة مديرًا للمنتخب، ومحمد صلاح مديرًا إداريًا، مع استمرار الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أبو العلا ويضم معه: أحمد مطر أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ومصطفى صدقي أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وبدر إمام أخصائي التأهيل، ومحمد أحمد محمود أخصائي التدليك.

استقبل البرتغالى نيلو فينجادا المدير الفنى لاتحاد الكرة ، وعدد من الجماهير البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر، وقاموا بالتقاط الصور التذكارية معه.