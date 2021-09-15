شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الأهلى والطلائع لموقعة السوبر المحلى ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لاصوت يعلو فوق استعداد ناديى الأهلى وطلائع الجيش لمباراة كأس السوبر المحلى المقرر لها 21 سبتمبر الجارى بإستاد برج العرب بالاسكندرية فى سباق الناديين للتتويج بالبطولة التى يدخلها المارد الأحمر بعد التتويج بالدوري وكأس مصر بالنسخة قبل الأخيرة فيما يشارك الطلائع بإعتباره وصيفاً لبطولة الكأس ونلقى الضوء فى السطور التالية على استعدادات الناديين لهذه المباراة..

س: هل خاض الاهلى والطلائع مباريات ودية استعداداً للسوبر ؟

ج: واجه الأهلى نظيره بتروجت ودياً وانتهت المباراة بالتعادل السلبى وأهدر أحمد عبد القادر ركلة جزاء وسيلاقى المقاولون العرب فى بروفة ودية أخيرة قبل السفر للإسكندرية لدخول معسكر مغلق استعداداً للسوبر، فيما يواجه الطلائع نظيره بور فؤاد اليوم ثم يلاقى فريق الحمام فى أخر بروفة ودية بمعسكره المغلق بالاسكندرية المقام منذ أمس الثلاثاء.

س: من يدير موقعة الاهلى والطلائع تحكيمياً ؟

ج:قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد تعيين طاقم حكام جزائري لمباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المحلي يوم الثلاثاء المقبل ، وجاء طاقم الحكام على النحو التالي: مصطفى غربال حكم ساحة و عبد الحق اتشعلي،وعباس أكرم زرهوني مساعدين و الياس بوكواسة حكم رابع و عبيد شارف حكم فيديو و بن براهم لحلو مساعد حكم فيديو .

س: ماذا حقق الاهلى والطلائع فى الموسم الاخير ؟

ج: الأهلى خسر الدوري فى الامتار الاخيرة لصالح غريمه الزمالك بفارق أربعة نقاط وتوج بدوري الابطال الافريقى للمرة الثانية على التوالى ، وأنهى الطلائع بطولة الدورى محتلا المركز الثامن بجدول الدورى برصيد 42 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مثلهم وخسر 12 مواجهة وسجل لاعبوه 41 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفًا.

س: ماهى الصفقات الجديدة فى الاهلى والطلائع ؟

ج:أبرم الأهلي 5 صفقات وهم ضم بيرسي تاو من برايتون الإنجليزي ولويس ميكيسوني من سيمبا التنزاني وحسام حسن من سموحة وكريم فؤاد من النجوم وأخيرا مصطفى البدري من الإنتاج الحربي الذى أعاره لفيوتشر اف سى، بخلاف عودة الثنائي المعار أحمد عبد القادر وعمار حمدي، وتعاقد الطلائع مع 10 صفقات هم ميدو جابر لاعب سيراميكا، وثنائى المصرى البورسعيدى محمد جابر و كازاجى كاسونجو ومحمد الصباحي لاعب الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بجانب التعاقد مع عبد الرحمن شيكا وأحمد عفيفى لاعبا الإنتاج الحربى لمدة موسمين بجانب التعاقد مع التونسي محمد علي الجويني مدافع الصفاقسي في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لمدة موسمين، بالإضافة إلى التعاقد مع كريم عمير لاعب بوردو الفرنسى لمدة ثلاثة مواسم بجانب رمزى مدحت لاعب وادى دجلة والمحترف سابقا بالدوري اليونانى، بالإضافة إلى محمد أنور مدافع الاتحاد السكندري لمدة موسمين.

س: ماهى لائحة مباراة السوبر قبل موقعة الاهلى والطلائع ؟

ج: لائحة المباراة تؤكد حال انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى يلعب وقت إضافى مدته نصف ساعة على شوطين، وإذا انتهى الوقت الإضافى بالتعادل أيضا تطبق قاعدة ركلات الترجيح من نقطة الجزاء لتحديد الفريق الفائز باللقب.

س: ماذا سيرتدى الاهلى والطلائع فى لقاء السوبر ؟

ج: اتحاد الكرة قرر أن يرتدى الأهلى بطل دورى 2019-2020 زيه الأصلى على أن يرتدى طلائع الجيش ثانى كأس مصر موسم 2019-2020 زيه الاحتياطي.