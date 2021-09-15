شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جنش يودع عمال المهمات فى الزمالك بصورة قبل الرحيل: "هتوحشوني اوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك، على توديع عمال المهمات في القلعة البيضاء بعد مغادرة الفريق إلى نادى فيوتشر على سبيل الإعارة لمدة موسم بناء على قرار الإدارة الفنية والمدرب، ونشر جنش صورة تجمعه مع أصدقائه في النادي الأبيض، ووجه لهم رسالة عبر فيها عن حزنه لافتقاده لهم قائلا: "هتوحشوني اوي".



جنش على انستجرام

وكان قد أعلن جنش حارس رحيله عن القلعة البيضاء، حيث كتب جنش عبر صفحته على انستجرام: "أعلن اليوم رحيلى عن بيتى نادى الزمالك، وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم بناء على قرار الإدارة الفنية والمدرب".



صورة جنش مع اصدقاءه

أضاف محمود جنش: "يعلم الله إننى لم أدخر جهدًا أو نقطة عرق فى سبيل خدمة بيتى نادى الزمالك.. وأتمنى التوفيق للفريق فيما هو قادم".

وشارك محمود جنش مع الزمالك فى 114 مباراة طوال مشواره مع القلعة البيضاء والممتد منذ موسم 2011 حتى الآن، بواقع 73 مباراة فى الدورى الممتاز، و12 مباراة فى دورى أبطال أفريقيا و14 مباراة فى الكونفدالية و14 مباراة فى كأس مصر ومباراة فى السوبر المصرى.

واستقبل خلال تلك المباريات 79 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه فى 58 مباراة، وتلقى 7 إنذارات وطُرد فى مباراتين.