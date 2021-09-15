مودعًا الأهلي.. سعد سمير يوجه رسالة للخطيب والجماهير قبل الإعارة لفيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد سعد سمير مدافع النادي الأهلي تقديره الشديد لكلمات محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء عنه اليوم الأربعاء وتقديره الشخصي له، قبل خروجه معارًا إلى فريق فيوتشر.

وقال سعد سمير أنه لا يجد من الكلمات التي يعطي النادي الأهلي حقه بها، للتقدير الذي لاقاه من محمود الخطيب رئيس النادي الذي حرص علي الحديث معه بشكل شخصي وإحتفاء الإدارة والنادي واللاعبين والجهاز الفني به.

وجاء نص البيان كالتالي:

"جمهور الأهلي العظيم.. صاحب الفضل الأول -بعد المولي عز وجل- في ما وصلت إليه داخل جدران نادينا الحبيب و السند والطرف الأهم في منظومة عمل كبيرة تشرفت بأن أكون عنصراً منها علي مدار ١٣ عاماً شاركت فيها مع زملائي من مختلف الأجيال في تحقيق العديد من البطولات والإنجازات".

رئيس النادي.. الرمز والأسطورة الكابتن محمود الخطيب الذي تَحَمّل ومجلس إدارته كثيراً ليظل أسم الأهلي علي منصات التتويج محافظاً علي مبادئه وأخلاقه وقيمه التي تربينا عليها، متمسكا ومجلس إدارته الموقر بأن يكون الشعار الخالد، تاريخ.. مبادئ.. تطوير، واقعًا يعيشه كل أهلاوي داخل مصرنا الحبيبة وخارجها.

الجهاز الفني وادارة التخطيط وزملائي وكل الادارات المعنية.. الذين يعرفون ماذا يعني الانتماء لنادينا العملاق وكم هي عظيمة نعمة الارتباط بأعظم نادي في الكون.. وقيمته ومدى عظمته وتفوقه في كافة المسابقات الكروية المصرية والأفريقية والعربية.

اليوم استأذنكم في السماح لي برحلة قصيرة خارج استاد التتش على سبيل الإعارة إلى النادي الصاعد الواعد فيوتشر إف سي لمدة عامين، سأعود بعدها بمشيئة الله للبيت الكبير، بيتي الأول والأخير النادي الأهلي لكي أنهي مسيرتي الكروية به آملا أن تمتد مسيرتي في مواقع مختلفة فيه إلى آخر العمر باذن الله مقتديًا بالرموز الخالدة التي سبقتني ومازالت تعمل وتبني في ملحمة خالدة ومتفردة لتواصل الاجيال في سبيل استمرار السبق والريادة لنادينا الحبيب.

نعم هي رحلة قصيرة وخروجا مؤقتا بموافقة الكبار كما تربنيا داخل الأهلي وتعلمناه من أساطيرنا ورموزنا.. مفسحاً الفرصة لزملائي.. متمنيا وداعيا لهم بالتوفيق والسداد واستمرار حصد الألقاب والحفاظ علي الموروث الجيني العظيم لنادينا الحبيب.

دام الأهلي لنا وعاشت جماهيره تحافظ علي قيمه وتحمي مبادئه وسند حقيقي للاعبيها وفرقها الرياضية وللمنظومة كلها، وداعم بلا حدود لإدارتها برئاسة الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة نادي القرن العظيم.

فيما أشاد حازم الحديدي مدير اعمال سعد سمير بموقف محمود الخطيب رئيس النادي مع اللاعب وتقديره الشخصي له وما قدمه وسيقدمه للأهلي، وقال الحديدي أن سعد سمير صاحب تاريخ طويل وكبير بالأهلي وله دور محوري سواء داخل أو خارج الملعب.

وأضاف أنه سعيد للغاية بهذا الشكل من التقدير الذي لمسه في تصريحات

أسطورة بحجم محمود الخطيب عن ما قدمه سعد سمير وهو ما سيكون دافع كبير للاعب في فترة الإعارة لنادي صاعد حديثاً ويتوقع ان يكون له شأن كبير بسبب الإحترافية الشديدة في تعاملهم معهم.