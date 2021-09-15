رسميًا.. مدافع الأهلي يرحل إلى فيوتشر.. ورسالة من الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على الاجتماع مع سعد سمير مدافع الفريق قبل الوافقة على رحيله إلى صفوف فيوتشر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفاد الموقع الرسمي للأهلي، أن سعد سمير سيخرج للإعارة إلى صفوف فيوتشر لمدة موسمين، إلا أن الخطيب حرص على الاجتماع باللاعب قبل الرحيل.

وجاء جلسة الخطيب مع اللاعب تقديرًا وتكريمًا لما قدمه من جهد وإخلاص والتزام تجاه النادي على مدار ما يقرب من 15 عامًا.

وأشار الموقع الرسمي للأهلي، إلى أن الخطيب أراد ذلك من أجل الحفاظ على إرث النادي وتقديره لكل المخلصين من ابنائه، ولابد أن يكون هناك تقدير واحترام لما قدمه سعد سمير.

وكشف الموقع الرسمي للأهلي، كواليس اجتماع الخطيب مع سعد سمير، حيث ظهر مدافع الفريق متأثرًا نظرًا لتركه النادي، في المقابل أشاد الخطيب بسلوك سعد وانضباطه واحترامه الشديد لقيم وتقاليد النادي.

الخطيب أشاد أيضًا بسعد باعتباره نموذجًا للالتزام سواء كان يشارك في المباريات أو خارج التشكيل، فضلًا عن دوره في تحفيز زملائه وخلق اجواء من الود والحب والتي كانت من أسرار نجاح المنظومة الكروية طوال الفترة الماضية.

وأكد الخطيب للاعب أن النادي في ظهره وسيظل يسانده ولن يفرض عليه قرارًا، وأن القرار هو قرار سعد سمير. اذا أراد الخروج للإعارة لإتاحة فرصة أكبر للمشاركة في المباريات أو الاستمرار مع الفريق، خاصة أن سعد سمير لا يختلف اثنان على إخلاصه للأهلي. لأنه واحد من عائلة الأهلي، والرهان عليه لن يكون فقط في مرحلة وجوده في الملاعب، بل سيكون أحد الكوادر المستقبلية للنادي لأنه يملك كفاءة وثقافة وقبلها حب الأهلي.

وحرص الخطيب على التأكيد أن النادي لن يتخلى عن سعد أي كانت التحديات لأنه يستحق، وهو نموذج لابن الأهلي الذي يعشق ناديه ويخلص من أجله ولم تكن له أية شروط ذات يوم سواء عند التوقيع أو تجديد لعقد، بل كان ما يهمه فقط أن يفوز الأهلي ويسعد جماهيره التي تحمل لسعد سمير مكانة خاصة يستحقها عن جدارة .

من جانبه، وجه سعد سمير رسالة للنادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره، قائلاً :"الظروف جعلتني أترك الأهلي بجسدي فإن روحي وعقلي لن يتركا الأهلي، ولن ينسيا فضل النادي وتقدير مجلس إدارته وعلى رأسه محمود الخطيب".

وأنهى سعد سمير أن جماهير الأهلي هي الكنز الحقيقي وسر انتصارات النادي وسنده في المرة قبل الحلوة، وإنه يعدها بالعودة ليستمر في عطائه للنادي، ولن ينسى مساندة هذه الجماهير ودعمها له ولزملائه خاصة في الأوقات الصعبة.