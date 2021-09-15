خاص.. الأهلي يمدد عقد مهاجمه 5 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

توصل النادي الأهلي إلى اتفاق مع لاعب الفريق صلاح محسن، من أجل تمديد عقده خمس سنوات مقبلة، خاصة أن عقد اللاعب ينتهي مع نهاية الموسم المقبل.

وأفاد مصدر بالنادي الأهلي، لـ"الخليج 365"، أن أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات والتسويق توصل لاتفاق مع صلاح محسن من أجل تمديد عقده.

وكشف المصدر، أن صلاح محسن وقّع على عقود التجديد قبل معسكر المنتخب الوطني الأخير الذي واجه فيه منتخبي أنجولا والجابون في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأشار المصدر، إلى أن الساعات المقبلة سيتم حسم تجديد التعاقد مع عمرو السولية لمدة ثلاث سنوات مقبلة بعد التوصل لاتفاق مبدئي مع اللاعب.

جدير بالذكر أن الأهلي يستعد حاليًا لمواجهة طلائع الجيش، يوم الثلاثاء المقبل، في إطار بطولة السوبر المصري.