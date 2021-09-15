مصدر لمصراوي: وصول البطاقة الدولية لميكسيوني وتاو إلى الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف مصدر في النادي الأهلي أن البطاقة الدولية لثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لويس ميكيسوني القادم من سيمبا التزاني وبيرسي تاو القادم من برايتون الإنجليزي وصلت فعلياً.

وقال المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي أن البطاقة الدولية للثنائي وصلت وسوف يتم قيدهم في قائمة الفريق الثانية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف: "تم تحويل القسط الأول من مستحقات سيمبا التنزاني من الصفقة والمقدر بـ200 ألف دولار وتلقينا البطاقة الدولية كما تم تحويل الدقعة الأولى من مستحقات برايتون والمقدر بـ800 ألف يورو وتلقينا البطاقة الدولية لبيرسي تاو".

واختتم: "ليس هناك أي ازمة في قيد الثنائي بالقائمة الثانية للفريق بعد وصول البطاقات الدولية لهم وسيكون ميكيسوني تحت تصرف الجهاز الفني في مواجهة طلائع الجيش المقرر لها الثلاثاء المقبل بالسوبر المحلي بينما يغيب بيرسي تاو بداعي الإصابة بمزق في العضلة الضامة ولكن سيتم قيدهم بشكل طبيعي".