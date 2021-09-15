اتحاد الكرة يكشف مصير لجنة الحكام قبل بداية الموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، عدة قرارات بشأن تشكيل اللجان استعدادًا للموسم المقبل (2021 - 2022).

وجاء أبرز قرارات اتحاد الكرة، تعيين عصام عبد الفتاح رئيسًا للجنة الحكام على أن يتقدم بالشكل الجديد للجنة بداية من أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن تستمر اللجنة الحالية حتى نهاية الشهر الحالي لتسيير الأعمال.

اتحاد الكرة قرر أيضًا، تعيين المستشار محمد عبده صالح رئيسًا للجنة الانضباط، وعادل موسى رئيسًا للجنة شئون اللاعبين، وخالد كامل رئيسًا للجنة مسابقات القسم الثاني، وعادل محفوظ رئيسًا للجنة مسابقات القسم الثالث، فيما تم تأجيل النظر في لجنة مسابقات القسم الأول انتظارًا لانتخابات رابطة الأندية المقرر اقامتها الأحد المقبل.

كما قرر الاتحاد المصري إرجاء تشكيل لجان فض المنازعات وتراخيص الأندية واللاعبين المحترفين والتطوير لوقت لاحق.