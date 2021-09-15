الخليج 365 يكشف كواليس ترشيحات عضوية رابطة الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

اقترب أحمد دياب عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، من التواجد برابطة الأندية المحترفة والتي من المقرر أن تجرى انتخاباتها يوم 19 سبتمبر الجاري.

دياب المرشح من جانب نادي فيوتشر تلقى دعمًا قويًا من نصف أندية دوري We المصري، حيث أرسلت أندية فيوتشر وبيراميدز والإسماعيلي والاتحاد السكندري وغزل المحلة ومصر المقاصة وسيراميكا كليوباترا والشرقية للدخان وفاركو ترشيحتها إلى اتحاد الكرة.

وبحسب ما علمه "الخليج 365"، فإن ترشيحات هذه الأندية جاءت لصالح أحمد دياب ليكون الأقرب لتولي هذا المنصب في الموسم المقبل، حيث سيكون من اختصاصه إدارة المسابقات وفقًا لما يتم تطبيقه في مختلف أنحاء العالم.

في المقابل، جاء محمد فضل في الترتيب الثاني من حيث الترشيح بعدما دخل المنافسة بدعم من نادي البنك الأهلي، حيث يدعمه كل من الجونة والمقاولون العرب.

عماد متعب حصل على دعم من جانب الأهلي وسموحة فقط، في المقابل لم ينل خالد رفعت سوى دعم من جانب ناديه الزمالك، وهو أيضًا ما حدث مع شريف صالح المرشح من جانب نادي المصري البورسعيدي.