"فعلتها 4 مرات من قبل".. أول تصريحات للمدير الفني للمنتخب الوطني "كيروش" عقب وصوله للقاهرة

الشارقة - اميمة ياسر - تحدث البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، عقب وصوله لمطار القاهرة، عن المهمة الجديدة له في تدريب الفراعنة، والتحديات التي تقف أمامه بعد توليه الفريق خلفا لحسام البدري، مدرب المنتخب السابق، الذي رحل بعد التعادل 1-1 مع منتخب الجابون في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

وقال «كيروش» في تصريحاته عقب وصوله لمطار القاهرة: «شرف لي تدريب منتخب مصر، عندما تحدث معي فينجادا وافقت على الفور لثقتي فيه».

وأضاف مدرب منتخب مصر الجديد: «كيف لي ألا أوافق على تدريب منتخب فيه لاعب بقيمة محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي».



فعلتها 4 مرات من قبل



وتابع: «انتظروا شكل جديد لمنتخب مصر، وسأقود مصر لكأس العالم كما فعلتها 4 مرات من قبل».



ولفت المدرب البرتغالي في تصريحاته، إلى أنه «تابعت بعض اللقطات من المباريات الأخيرة للمنتخب والجيل الحالي مميز، لن أتحدث عن الجهاز الفني السابق وأشكر الجميع».

وأكد كارلوس كيروش: «قبل أن أجلس مع جهازي المعاون المصري أعرف أنهم كانوا لاعبين كبار ولديهم خبرات تدريبية كبيرة».

وسيعقد مؤتمر صحفي، في تمام الواحدة ظهر غد الخميس، لكارلوس كيروش بقاعة المؤتمرات بمقر الجبلاية، برفقة أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة، للإعلان عن تفاصيل التعاقد معه.



ومن المقرر أن يبدأ المدرب البرتغالي مهمته في تدريب المنتخب الوطني بالاستعداد لمباراتي ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022، في أكتوبر المقبل، وتحديدا يومي 9 و12، في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.