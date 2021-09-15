الامارات | فوز العين والجزيرة بجوائز الأفضل لشهر أغسطس في «دوري أدنوك»

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز العين والجزيرة بجوائز الأفضل لشهر أغسطس في «دوري أدنوك» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اليوم رابطة المحترفين الإماراتية أسماء الفائزين بجوائز الأفضل الشهرية، في دوري أدنوك للمحترفين، عن شهر أغسطس الماضي، حيث اكتسح فريق العين الجزائز، من خلال فوز التوغولي لابا كودجو، بجائزة أفضل لاعب، ومدرب العين البلغاري سيرجي ريبيروف كأفضل مدرب، وعلي خصيف، قائد الجزيرة، بجائزة أفضل حارس مرمى.

وجاء فوز الثلاثي في ختام التصويت، الذي استمر على مدار الـ 48 ساعة الماضية، عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الرسمي للرابطة، وسط إقبال كبير من الجماهير.

وجاء فوز لابا بعدما ساهم في فوز فريقه في أول مباراتين في ذلك الشهر، وسجل 3 أهداف.

أما علي خصيف، فنجح في الحفاظ على نظافة شباكه في أول مباراتين، ليساهم في انطلاقة إيجابية لحامل اللقب الجزيرة. وتفوق المدرب سيرجي ريبيروف، الذي قاد العين لانطلاقة مثالية، على منافسيه في القائمة: مهدي علي مدرب شباب الأهلي، وعبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news