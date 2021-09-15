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تعرف على مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على مواعيد مباريات اليوم في والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تتواصل اليوم الأربعاء، منافسات الجولة الأولى من مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي انطلقت أمس الثلاثاء، بإقامة 8 مباريات، ومن أبرز مواجهات الليلة مانشستر سيتي ضد لايبزيغ الألماني وليفربول وضيفه ميلان، وريال مدريد ضد إنتر ميلان

 

المجموعة الأولى

 

كلوب بروج البلجيكي & باريس سان جيرمان الفرنسي – الساعة 23:00

 

لايبزيغ الألماني & مانشستر سيتي الإنجليزي – الساعة 23:00

 

المجموعة الثانية

 

الإنجليزي & ميلان الإيطالي – الساعة 23:00

 

أتلتيكو مدريد الإسباني & يورتو البرتغالي – الساعة 23:00

 

المجموعة الثالثة

 

بشكتاش التركي & بوروسيا دورتموند الألماني – الساعة 20:45

 

سبورتينغ لشبونة البرتغالي & أياكس الهولندي – الساعة 23:00

 

المجموعة الرابعة

 

شيريف تيراسبول المولدوفي & شاختيور دونيتسك – الساعة 20:45

 

إنتر ميلان الإيطالي & الإسباني – الساعة 23:00.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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