تعرف على مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

تتواصل اليوم الأربعاء، منافسات الجولة الأولى من مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي انطلقت أمس الثلاثاء، بإقامة 8 مباريات، ومن أبرز مواجهات الليلة مانشستر سيتي ضد لايبزيغ الألماني وليفربول وضيفه ميلان، وريال مدريد ضد إنتر ميلان

