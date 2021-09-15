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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021
متابعات_الخليج 365
تتواصل اليوم الأربعاء، منافسات الجولة الأولى من مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي انطلقت أمس الثلاثاء، بإقامة 8 مباريات، ومن أبرز مواجهات الليلة مانشستر سيتي ضد لايبزيغ الألماني وليفربول وضيفه ميلان، وريال مدريد ضد إنتر ميلان
المجموعة الأولى
كلوب بروج البلجيكي & باريس سان جيرمان الفرنسي – الساعة 23:00
لايبزيغ الألماني & مانشستر سيتي الإنجليزي – الساعة 23:00
المجموعة الثانية
ليفربول الإنجليزي & ميلان الإيطالي – الساعة 23:00
أتلتيكو مدريد الإسباني & يورتو البرتغالي – الساعة 23:00
المجموعة الثالثة
بشكتاش التركي & بوروسيا دورتموند الألماني – الساعة 20:45
سبورتينغ لشبونة البرتغالي & أياكس الهولندي – الساعة 23:00
المجموعة الرابعة
شيريف تيراسبول المولدوفي & شاختيور دونيتسك – الساعة 20:45
إنتر ميلان الإيطالي & ريال مدريد الإسباني – الساعة 23:00.