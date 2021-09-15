تعرف على التشكيل المتوقع لمباراة إنتر ميلان وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يبدو أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي لن يغير كثيرا في تشكيل ريال مدريد الإسباني أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.



ويستضيف إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي نظيره ريال مدريد، مساء الأربعاء، في مواجهة ناري بالجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأوقعت قرعة دوري أبطال أوروبا 2021-2022 فريق إنتر ميلان في المجموعة الرابعة بجانب ريال مدريد وشاختار دونيتسك الأوكراني وشيريف تيراسبول من مولدوفا.

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية توقعت أن يبدأ ريال مدريد أمام الإنتر بنفس تشكيلة آخر مباراة له بالدوري الإسباني أمام سيلتا فيجو والتي فاز فيها 5-2.

الاستثناء الوحيد سيكون من نصيب مركز الظهير الأيسر، حيث سيتم الدفع بديفيد ألابا بدلا من ميجيل جوتيريز، خصوصا بعد إصابة البرازيلي مارسيلو والفرنسي فيرلاند ميندي وغيابهما عن المباراة.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ديفيد ـألابا - ناتشو - إيدير ميليتاو - داني كارفاخال.

خط الوسط: إيسكو ألاركون - كاسيميرو - لوكا مودريتش.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - إيدين هازارد.

أما إنتر ميلان، فمن المتوقع أن يبدأ بنفس التشكيل بدأ مباراته الأخيرة بالدوري الإيطالي أمام سامبدوريا، والتي انتهت بالتعادل 2-2.

التشكيل المتوقع لإنتر ميلان أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: ميلان سكرينيار -دي فري - باستوني.

خط الوسط: هاكان تشالهانوجلو - باريلا - بروزوفيتش- ماتيان دارميان - دي ماركو.

خط الهجوم : لاوتارو مارتينيز - إيدين دجيكو.