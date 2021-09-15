نادي العين يسيطر على أولى جوائز الدوري الإماراتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

سيطر نادي العين على أولى جوائز الموسم الجديد من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الانطلاقة.



ويحتل العين صدارة جدول ترتيب دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف أمام الشارقة صاحب المركز الثاني، بعدما فازا بالمباريات الـ3 الأولى في الموسم الجديد.

وأعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، الأربعاء، أسماء الفائزين بجوائز الأفضل في دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين خلال شهر أغسطس/آب الماضي، وهي أولى جوائز الموسم الجديد.

وجاءت النتائج بعد ختام التصويت، الذي استمر على مدار الـ48 ساعة الماضية، عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الرسمي لرابطة المحترفين الإماراتية.

وفاز التوجولي لابا كودجو، مهاجم العين، بجائزة أفضل لاعب، بعدما سجل 3 أهداف في أول مباراتين لـ"البنفسجي" بالموسم خلال الشهر الماضي.

وتفوق اللاعب التوجولي على منافسيه في قائمة المرشحين للجائزة، ماجد حسن لاعب شباب الأهلي، والبرازيلي جواو بيدرو لاعب الوحدة، وبندر الأحبابي لاعب العين، بالإضافة إلى تولاني سيريرو لاعب الجزيرة.

البلغاري سيرجي ريبيروف، المدير الفني لفريق العين، نجح هو الآخر في الحصول على جائزة أفضل مدرب، بعدما فاز مع الفريق بأول مباراتين في الموسم خلال الشهر الماضي.

وتفوق المدرب البلغاري، الذي قاد العين لانطلاقة مثالية، على منافسيه في القائمة، مهدي علي مدرب شباب الأهلي، وعبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة.

أما الجائزة الثالثة فكانت من نصيب علي خصيف، قائد الجزيرة، الذي فاز بجائزة أفضل حارس مرمى، بعدما حافظ على نظافة شباكه في أول مباراتين.

وتفوق حارس مرمى منتخب الإمارات على منافسيه عادل الحوسني حارس الشارقة، وماجد ناصر حارس شباب الأهلي.