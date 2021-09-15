بعد ثلاثية بايرن ميونخ.. صحف إسبانية: لابورتا عقد اجتماعاً عاجلاً لإقالة كومان من تدريب برشلونة

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن خوان لابورتا، رئيس فريق برشلونة، عقد اجتماعاً عاجلًا مع أعضاء الإدارة، من أجل النظر في إقالة المدرب الهولندي رونالد كومان، عقب خسارة الفريق أمام بايرن ميونخ الألماني بثلاثية نظيفة أمس الثلاثاء في افتتاح دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفقاً لما نقلته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن لابورتا عقد اجتماعاً بعد نهاية اللقاء مباشرة واستمر لساعات الصباح الأولى، بحضور كل من نائب الرئيس رافائيل يوستي ومدير كرة القدم ماتيو أليماني.

ولم يعرف مصير المدرب الهولندي بعد الاجتماع، مع عدم تسرب أي أخبار حول ذلك.

وتحدثت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية عن مغادرة جيرارد بيكيه، للملعب بعد نهاية اللقاء بساعتين، ولم يعرف سبب تأخر اللاعب وإن كان ذلك مرتبطا بإقالة الهولندي.

يشار إلى أن كومان كان قد انتقد رئيس النادي لابورتا في وقت سابق، واصفًا تصريحاته بغير "الصحيحة"، الأمر الذي أثار العديد من الشكوك حول علاقة لابورتا مع كومان.

وتعرض برشلونة لخسارة مذلة أمام ضيفه بايرن ميونخ الألماني بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.