محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب شهر أغسطس فى ليفربول

الشارقة - اميمة ياسر - حصد الدولى المصري محمد صلاح، مهاجم منتخب مصر، جائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس الماضي بنادي ليفربول الإنجليزي، بعد التألق مع الريدز، بمساهمته فى 5 أهداف فى مستهل مشوار الفريق فى الدورى الانجليزي لكرة القدم.

وسجل محمد صلاح 3 أهداف، وصنع اثنين اخرين أول 4 جولات من مباريات البريمرليج.وتمكن محمد صلاح خلال شهر أغسطس تسجيل "هدفين" وصنع مثلهما خلال 3 مباريات.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي، بعد هدفه أمام ليدز فى آخر مباراة بالدوري الإنجليزي، كما بات أسرع خامس لاعب يحقق هذا الإنجاز في تاريخ البريميرليج، وثاني الأفارقة واللاعب الثلاثين بصفة عامة.

ويستعد النجم المصرى محمد صلاح لقيادة ليفربول أمام نظيره ميلان الإيطالى، فى المواجهة التى يحتضنها ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة دورى أبطال أوروبا بالموسم الجارى 2021-2022.