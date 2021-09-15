شكرا لقرائتكم خبر عن 110 ألف جنيه مستحقات الطاقم الجزائري للسوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل طاقم حكام الجزائري بقيادة مصطفي غربال الذي سيدير مباراة السوبر المصري بين الأهلي و الطلائع يوم 21 سبتمبر من الشهر الجاري على 7220 دولار ، ما يساوي 110 ألف جنيه مصري ، خلال فترة تواجدهم بالقاهرة.

ويصل طاقم الحكام الجزائري إلى مصر يوم 20 سبتمبر الجاري ، على أن يغادر القاهرة يوم 22.

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد تعيين طاقم حكام جزائري لمباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المحلي يوم الاثنين المقبل ، وجاء طاقم الحكام على النحو التالي: مصطفى غربال حكم ساحة و عبد الحق اتشعلي،وعباس أكرم زرهوني مساعدين و الياس بوكواسة حكم رابع و عبيد شارف حكم فيديو و بن براهم لحلو مساعد حكم فيديو .

أكد وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام إن تعيين طاقم جزائري جاء في إطار بروتوكول تعاون بين لجنتي الحكام في البلدين لتبادل الخبرات وأطقم الحكام في المباريات.

و سبق وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم استئناف النشاط الكروي بإقامة مباراة السوبر المصري عن الموسم الماضي بين الأهلي وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبر المقبل.

وكان النادي الأهلي قد حصد بطولتي الدوري والكأس الموسم الماضي، بينما حقق نادي طلائع الجيش وصافة كأس مصر.

ويدخل النادي الأهلي هذه المباراة من أجل التتويج بالبطولة الـ12 في تاريخه، بينما يدخل طلائع الجيش من أجل التتويج بالبطولة الأولى له في تاريخه.