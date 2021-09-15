11 أكتوبر المقبل موعد إقامة بطولة أفريقيا للسباحة فى غانا

القاهرة - سامية سيد -

أعلن الاتحاد الإفريقي للسباحة عن تنظيم بطولة إفريقيا للسباحة للمحترفين و الشباب خلال الفترة ما بين 11 إلى 16 أكتوبر المقبل بالعاصمة الغانية أكرا، و المؤهلة لبطولة العالم للألعاب المائية بمدينة فوكوكا اليابانية شهر يونيو 2022 ، و كذلك بطولة العالم للسباحة شباب بمدينة كازان الروسية شهر أغسطس من العام 2022.

وكان منتخب مصر لكرة الماء تحت 19 سنة قد تعرض لخسارة قاسية من منتخب المجر بنتيجة ٢٢/٣، ليتذيل ترتيب المجموعة الثالثة ويلعب على المراكز ما بين ١٣ و٢٠ ضمن منافسات بطولة العالم لكرة الماء شباب بالعاصمة التشيكية براج.

وخسر المنتخب المصرى لكرة الماء فى بطولة العالم لكرة الماء للشباب جميع مباريات المجموعة وأحتل المركز الأخير فى المجموعة، حيث خسر أمام المانيا ١٤/٤ وخسر أمام البرازيل واخيرا الهزيمة القاسية أمام المجر.

وكشف مصدر مطلع داخل اتحاد السباحة، أن سبب الخسارة جاء بعد سلسلة من الاخطاء الادارية من اتحاد السباحة أهمها إلغاء السفر قبل البطولة بعشرة ايام ثم تراجع اتحاد السباحة وقرر السفر قبل البطولة بأسبوع دون علم أسباب الإلغاء أو التراجع، بالإضافة إلى عدم سفر ثلاثة لاعبين أساسيين مع الفريق لتأخرهم فى الحصول على التأشيرة نتيجة خطأ ادارى من اتحاد السباحة.

وأضاف المصدر، أنه تم احتجاز الفريق لمدة لا تقل عن ١٢ ساعة فى احد مطارات اوروبا ترانزيت قبل الوصول إلى التشيك لوجود مبالغ مالية مع المدير الفنى وغير مبلغ عنها مما ادى لاحتجاز الفريق.