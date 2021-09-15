شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين : الأهلى والزمالك طلبونى وانتقلت لبيراميدز لإيمانى بالمشروع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدولي التونسي فخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلى السابق والمنضم حديثًا لفريق بيراميدز، أنه تلقى عروضا من الأهلي والزمالك، خلال الفترة الماضية، خاصة بعد تألقه مع الدراويش فى الموسم الماضى .

وقال فخر الدين بن يوسف في تصريحات إذاعية تونسية، "تلقيت اتصالات غير رسمية من جانب الأهلي والزمالك لكنها لم ترتقى إلى الجدية كما تلقيت عروض من أندية أخرى ولكن عرض بيراميدز كان الأكثر جادية وكانت الأمور واضحة ولذلك قبلت العرض".

وشدد الدولى التونسى أن انتقاله إلى نادى بيراميدز ليس بسبب المال ، مضيفاً " انتقلت لبيراميدز لإيماني بالمشروع الكبير الذى تسعى الإدارة لتحقيقه في الموسم المقبل، كما أن انتقالي لبيراميدز سيسمح لى التواجد بصورة منتظمة مع المنتخب التونسي في الفترة المقبلة".