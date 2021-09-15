شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلى: بيرسى تاو لايعانى من إصابة مزمنة.. وايفونا وبركات دليل حرب الصفقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مصدر بالنادى الاهلى إصابة الجنوب افريقى بيرسى تاو الوافد الجديد للقلعة الحمراء بتليف فى العضلة الضامة ، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”:"بيرسى تاو يعانى من مزق فى العضلة الضامة تعرض له مع منتخب بلاده وهى إصابة عادية يتعرض لها أى لاعب ولكنها ليست إصابة مزمنة أو مستعصية مثلما يردد البعض".

ويضيف المصدر:" اعتدنا أن تلاحق الشائعات الصفقات التى يبرمها الاهلى ودائماً يكون الرد فى الملعب وليس فى وسائل الاعلام، فلقد اتهموا ايفونا بأنه مريض بفيروس سى ، وقالوا عن محمد بركات أن الاهلى اشترى التروماى فهى أمور تدخل فى نطاق حرب الصفقات للتأثير على اللاعب فى بداية مشواره بالفانلة الحمراء".

ويُجرى الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي أشعة جديدة على العضلة الضامة خلال اليومين المقبلين لتحديد مدى إستجابته للبرنامج التأهيلى الذي يخضع له الأيام الماضية.

ويتابع الجهاز الطبي للأهلي موقف بيرسي تاو وتطورات إصابته بعدما أجرى أشعة منذ أيام وخضع لبرنامج تأهيلي بهدف التعافي من هذه الإصابة التى حرمته من الظهور في تدريبات الأهلي الجماعية حتى الأن.

وتلقى مسئولى الأهلي اتصالات من نظراءهم في منتخب جنوب أفريقيا بهدف متابعة حالة بيرسي تاو ، ويتابع مسئولى منتخب جنوب أفريقيا مع نظراؤهم في الأهلي حالة اللاعب الذي تعرض للإصابة خلال تواجده في معسكر منتخب جنوب أفريقيا الأخير الذي فازت فيه جنوب أفريقيا على غانا بهدف نظيف في تصفيات مونديال 2022.

ويعاني بيرسي تاو من إصابة في العضلة الضامة تعرض لها يوم 3 سبتمبر الجاري ويحتاج للعلاج فترة تتراوح بين ثلاثة أو أربعة أسابيع.