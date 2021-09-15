شاهد.. مصطفى البدرى لاعب الأهلى ينتظم فى تدريبات فيوتشر إف سى

القاهرة - سامية سيد - انتظم مصطفى البدرى لاعب الاهلى الجديد فى تدريبات فيوتشر إف سى بعد انهاء إجراءات إعارته للنادى الصاعد حديثاً لدوري الأضواء والشهرة، ووافق النادى الأهلي على إعارة مصطفى البدرى لاعبه الجديد لصفوف فيوتشر إف سي لمدة موسمين، بعد إتمام تعاقده مع اللاعب لمدة 5 سنوات قادما من الإنتاج الحربى مقابل 7 ملايين جنيه.

وكان أمير توفيق قد أعلن عن تعاقد الأهلي مع اللاعب مصطفى البدري، مهاجم فريق الإنتاج الحربي لمدة خمس سنوات قادمة، ثم إعارته خلال الفترة الحالية، موضحا أن انضمام مصطفى البدري يأتي وفقًا لرؤية الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم ولجنة التخطيط.

وأوضح أن الساعات الماضية شهدت إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع مسئولي الإنتاج الحربي، في إطار العلاقات الطيبة التي تربط الناديين الكبيرين على أن ينضم اللاعب لتدريبات الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد أمير توفيق أنه لبى احتياجات الجهاز الفني للفريق الأحمر، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني، مؤكدا أنه أغلق باب الصفقات التي كان آخرها مصطفى البدري قادما من الإنتاج الحربى.

وقال توفيق في تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلى، إن الفريق سيبدأ التركيز في فترة الإعداد خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه من الممكن أن يخرج بعض اللاعبين للإعارة، خصوصا أن هذا الشأن يصب في مصلحة الفريق فنيا وماديا.