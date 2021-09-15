شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الاهلى يصعد لنصف نهائى دورى الابطال برباعية أفريقية فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 15 سبتمبر 2013 أقيمت القمة التاسعة أفريقيًا بين الأهلى والزمالك، ضمن فعاليات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى لدورى أبطال أفريقيا، والتى أقيمت باستاد الجونة بالغردقة، وتمكن المارد الأحمر من إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 4 / 2، تقدم الزمالك مبكرًا عن طريق عمر جابر في الدقيقة الرابعة، وتعادل وليد سليمان بعدها بخمسة دقائق، وفى الدقيقة 15 تقدم الأهلي بهدف سجله أحمد عبدالظاهر لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين لهدف.

وفى الشوط الثاني عزز الأهلي تقدمه بهدفين آخرين سجلهما محمد أبوتريكة، وأحمد فتحي، قبل أن يسجل أحمد حسن كامل هدف تقليل الفارق قبل النهاية بثمانية دقائق.

جاء تشكيل الأهلي بقيادة محمد يوسف في القمة الأفريقية التاسعة مكونا من : شريف إكرامي، أحمد فتحي، وائل جمعة "كابتن الفريق"، محمد نجيب، سيد معوض، شهاب الدين أحمد، حسام عاشور، وليد سليمان "محمود حسن تريزيجية"، عبدالله السعيد، محمد أبوتريكة (أحمد شديد قناوي)، أحمد عبدالظاهر (الموريتاني دومنيك دا سيلفا).

بينما جاء تشكيل الزمالك بقيادة حلمي طولان مكونا من :عبدالواحد السيد "كابتن الفريق"، أحمد سمير أبوالعمايم (حازم إمام الصغير)، محمود فتح الله، حمادة طلبة، محمد عبدالشافي، عمر محمود جابر (أحمد حسن كامل)، نور السيد، أحمد توفيق، محمود عبدالرازق شيكابالا، أحمد عيد عبدالملك (محمد إبراهيم أبواليزيد)، أحمد جعفر.

ليرفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط ويضمن الصعود لنصف النهائي، بينما توقف رصيد الزمالك عن 4 نقاط ويودع البطولة رسميا.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام ، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الأفريقى 10 مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و202 و2021 .