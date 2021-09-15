شكرا لقرائتكم خبر عن محمود متولى يخضع لفحص طبى فى مران الأهلى بعد آلام الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمود متولى مدافع النادى الاهلى لفحص طبى قبل مران اليوم بعد شعوره بألم فى الركبة قبل مواجهة بتروجت الودية التى انتهت بالتعادل السلبى ، حيث كان الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق قد دفع بمحمود متولى فى التشكيل الاساسى للودية قبل أن يشتكى اللاعب من الم فى الركبة ليتم تغييره فى فترة الاحماء والدفع بالعربى بدر ، على أن يخضع اللاعب للأشعة والفحص الطبى لتحديد حجم إصابته قبل مران الاهلى الليلة.

وتلاحق الاصابات محمود متولى منذ قدومه للقلعة الحمراء قادماً من الاسماعيلى مطلع الموسم الماضى حيث تعرض للإصابة بالرباط الصليبى وبعد تعافيه تعرض لشد فى العضلة الامامية.

ويعود فريق الكرة بالنادي الأهلي للتدريبات اليوم ،الأربعاء، بعد راحة 24 ساعة حصل عليها الفريق أمس، ليتدرب اليوم ثم يخوض ودية المقاولون العرب مساء غداً بإستاد التتش بعدها يدخل الفريق معسكر مغلق بالأسكندرية لحين خوض مباراة السوبر المحلي يوم 21 سبتمبر الجاري بإستاد برج العرب أمام طلائع الجيش.

وتُعد ودية المقاولون الثانية للأهلي خلال الفترة الحالية بعد ودية بتروجت أمس الأول ، الأثنين، التى انتهت بالتعادل السلبي وأهدر خلالها أحمد عبد القادر العائد للفريق من الإعارة ضربة جزاء.

على صعيد أخر ، أنهى مسئولى الأهلى اجراءات رفع المعارين من القائمة التى أرسلها لاتحاد الكرة وقيد الصفقات الجديدة وذلك استعدادًا لخوض كأس السوبر المحلي أمام طلائع الجيش المحدد لها يوم 21 من الشهر الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وشهدت القائمة الأولى للأهلى قيد السداسى المعار وهم أليو بادجي علي سبيل الإعارة لأميان الفرنسي ووالتر بواليا لمالاتيا سبورت التركي وأحمد ياسر ريان إلى التأي التركي وفهد جمعة الي سموحة لمدة موسمين وأحمد رمضان بيكهام على سبيل الإعارة لمدة موسم لسموحة أيضاً وشادى رضوان للبنك الأهلى إعارة موسمين، تمهيداً لرفع اسماؤهم فى القائمة الثانية وقيد الصفقات الجديدة وهم ضم بيرسي تاو من برايتون الإنجليزي ولويس ميكيسوني من سيمبا التنزاني وحسام حسن من سموحة وكريم فؤاد من النجوم وأخيرا مصطفى البدري من الإنتاج الحربي، بخلاف عودة الثنائي المعار أحمد عبد القادر وعمار حمدي