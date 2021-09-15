شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي بطل دورى ناشئ التنس و سموحة بطل الناشئات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجح النادى الأهلي فى التتويج ببطولة الدوري الناشئين تحت 16 عام فى التنس، فيما نجح فريق سموحة بالفوز ببطولة الدورى للناشئات تحت 16 عام .
و جاء ترتيب الدورى للناشئين والناشئات كالتالي ..
١٦ سنة ناشئين:
١- اهلي
٢- صيد الدقي
٣- هليوبوليس
٤- وادي دجلة
١٦ ناشئات:
١- سموحة
٢- اهلي
٣- وادي دجلة
٤- صيد الدقي
وكان الاتحاد الدولى للتنس قد أعلن على موقع البطولات الرسمى التابع للاتحاد، عن استضافة مصر لثلاث بطولات دولية للناشئين والناشئات في شهر نوفمبر المقبل ، و بذلك يصل إجمالى عدد البطولات التى استضفتها مصر فى عام 2021 إلى 15 بطولة ، لتصبح ثالث أكبر بلد فى العالم تستضيف بطولات الناشئين فى التنس لهذا العام .
وكان الاتحاد المصرى للتنس برئاسة إسماعيل الشافعى ، قد استضاف بطولة كأس ديفيز للتنس المجموعة الأفريقية الثالثة خلال الفترة من 11 إلى 14 اغسطس الماضى، وذلك بمشاركة 7 منتخبات أفريقية، وهم الجزائر وكينيا ورواندا وبنين وموزمبيق وغانا، بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.