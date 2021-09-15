شكرا لقرائتكم خبر عن 1 أكتوبر آخر موعد لإرسال القائمة الدولية للحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 1 أكتوبر المقبل أخر موعد لإرسال القائمة الدولية للحكام المصريين للموسم الجديد 2021 – 2022 .

ويحسم اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة أسماء القائمة الدولية للموسم الجديد ، حيث تشهد الفترة الحالية اجتماعات بين اللجنة الثلاثية و لجنة الحكام لحسم الأسماء النهائية للقائمة الدولية.

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد تعيين طاقم حكام جزائري لمباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المحلي يوم الاثنين المقبل.

وجاء طاقم الحكام على النحو التالي: مصطفى غربال حكم ساحة و عبد الحق اتشعلي،وعباس أكرم زرهوني مساعدين و الياس بوكواسة حكم رابع و عبيد شارف حكم فيديو و بن براهم لحلو مساعد حكم فيديو .

أكد وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام إن تعيين طاقم جزائري جاء في إطار بروتوكول تعاون بين لجنتي الحكام في البلدين لتبادل الخبرات وأطقم الحكام في المباريات.

و سبق وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم استئناف النشاط الكروي بإقامة مباراة السوبر المصري عن الموسم الماضي بين الأهلي وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبر المقبل.

وكان النادي الأهلي قد حصد بطولتي الدوري والكأس الموسم الماضي، بينما حقق نادي طلائع الجيش وصافة كأس مصر.

ويدخل النادي الأهلي هذه المباراة من أجل التتويج بالبطولة الـ12 في تاريخه، بينما يدخل طلائع الجيش من أجل التتويج بالبطولة الأولى له في تاريخه.