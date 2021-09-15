شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يشيد بمشوار حسام وإبراهيم حسن ومجدي طلبة: أفضل من لعبت ضدهم فى اليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة بالأهلي، بقدرات الشقيقين حسام وإبراهيم حسن ومجدي طلبة خلال فترة احترافهما حينما كانا ينافسانه في الدوري اليوناني، ونشر موسيماني صورة قديمة للثلاثي حسام وإبراهيم حسن ومجدي طلبة على حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلق قائلا: "أفضل البنادق التي لعبت ضدها في اليونان: الاخوان حسن ومجدي طلبة".



موسيمانى على انستجرام

واحترف الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، خلال فترة تواجده في الملاعب بصفوف فريق يونيكوس اليوناني، في ذات الفترة التي لعب خلالها حسام حسن مع باوك اليوناني رفقة شقيقه خلال تسعينات القرن الماضي.



حسام وابراهيم حسن ومجدى طلبة

وعلى جانب آخر، يكثف مسئولو النادي الأهلي خلال الفترة الحالية مفاوضاتهم مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق من أجل تجديد عقده مع النادي بعدما استقرت جميع الأراء داخل النادي على تجديد عقد المدير الفني للفريق على خلفية نجاحاته الفترة الماضية مع النادي وتحقيقه العديد من البطولات المحلية والقارية بعيداً عن خسارة درع الدوري الموسم المنقضي.

وحسم مسئولو النادي الأهلي ملف تجديد عقد بيتسو موسيماني قبل مطلع الموسم الجديد بهدف فرض حالة من التركيز والاستقرار داخل الفريق بصفة عامة والجهاز الفني على وجه الخصوص.

وعلم ”الخليج 365” أن مسئولو القلعة الحمراء عقدوا عدة جلسات الأيام الماضية تم خلالها الإتفاق على إعلان تجديد عقد موسيماني خلال الأيام القليلة المقبلة بعدما كشف اتحاد الكرة المصري خلال الساعات الماضية إرتباطات الفريق الفترة المقبلة ، ويستهل الأهلي الموسم الجديد بمواجهة طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الجاري في السوبر المحلي على أن يستكمل منافسات كأس مصر يوم 25 الشهر الجاري بمواجهة إنبي في دور الـ16 فيما سينطلق الدوري الجديد 25 أكتوبر المقبل.

ويرغب الاهلي في تجديد عقد موسيماني والإعلان عن مدة التعاقد في أقرب فرصة حتى لا يتشتت تركيز المدير الفني الذي رفض عروضاً منذ فترة لرغبته في البقاء مع الأهلي.