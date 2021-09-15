شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. رمضان صبحى لحسام غالى: أنا مش جاى من الشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية، ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

واقعة اليوم تمثلت فى المشادة التى وقعت بين رمضان صبحى لاعب بيراميدز الحالى والأهلى السابق، وحسام غالى لاعب الأهلى السابق وعضو مجلس النواب الحالى عندما كان الثنائى معا فى فريق الأهلى، وخلال أحد التدريبات اعترض حسام غالى على طريقة أداء رمضان صبحى فى المران والأنانية الشديدة التى ظهر بها، لكنه كان اعتراضا يحمل نوعا من أنواع العصبية وهو ما رفضه رمضان صبحى.

تطورت الأزمة سريعا وارتفع صوت حسام غالى بشكل تدخل معه لاعبو الفريق، وعلى ماهر مدرب الأهلى وقتها، فى محاولة لتهدئة الموقف، لكن رمضان صبحى عبّر عن غضبه من طريقة تعامل غالى معه وقتها، واشتكى رمضان لمدربه قائلا إنها ليست المرة الأولى التى يتحدث معه غالى بهذه الطريقة خلال التدريبات، وردد رمضان جملة "أنا مش جاى من الشارع.. عشان يتكلم معايا بالشكل ده".

يذكر أن رمضان صبحى غادر الأهلى مطلع الموسم الماضى عقب فشل إدارة النادى فى تجديد إعارته أو شرائه نهائيا من نادى هيدرسفيلد الإنجليزى، الذى كان يمتلك حقوق اللاعب، وقام رمضان بالتوقيع لنادى بيراميدز مقابل 200 مليون جنيه فى 5 سنوات.