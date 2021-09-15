مدير المقاصة: نفضل التعامل مع الأهلي عن الزمالك.. والشحات رحل من العين بـ185 مليون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، أن انتماء أغلبية مسؤولي ناديه -حسبما وصف- لنادي الزمالك تشجيعيًا، لا يشكل أي عائق أمام التعامل مع الأهلي في أمور الصفقات.

وأشار سليم ي تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن حسين الشحات لاعب فريقه السابق، انتقل من العين الإماراتي نحو الأهلي المصري مقابل 185 مليون جنيه مصري.

وقال سليم: "حسين الشحات انتقل من العين الإماراتي للأهلي مقابل 185 مليون جنيه، أنا واثق من المبلغ لأن المقاصة له نسبة من المبلغ، ونسبتنا تم تحديدها بناء على هذا الرقم".

وأكمل: "أغلب مسؤولي مصر المقاصة يشجعون الزمالك، لكننا نفضل التعامل مع الأهلي في الصفقات، أولًا لعدم وجود العشم، وثانيًا لدقة التعاملات المالية ومواعيد تنفيذها في القلعة الحمراء".

واختتم: "محافظة الفيوم أغلبها يشجع النادي الأهلي وهذا معروف للجميع، لذلك دائمًا ما تكون هناك مناوشات رياضية بيننا كزملكاوية في مجلس المقاصة مع الجماهير أو القليلون الذين يشجعون الأهلي في المجلس، لكن كلها تكون على سبيل الدعابة".