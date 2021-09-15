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"مصدر فخر".. صلاح يختار أهدافه المفضلة في بريميرليج

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد محمد صلاح لاعب نادي الإنجليزي، أن وصوله إلى 100 هدف في الممتاز "بريميرليج" يعد بمثابة مصدر للفخر له.

وأشار صلاح في تصريحات نشرها الحساب الرسمي لليفربول، إلى أن أول أهدافه في مرمى مانشستر يونايتد كان الأكثر تأثيرًا عليه في مسيرته.

وقال صلاح: "أعتقد أن تحقيق 7 نقاط في شهر أغسطس لبداية جيدة لنا، أردنا العلامة الكاملة ولكنها كرة القدم، كانت بداية جيدة".

وأكمل: "من الرائع تسجيل الأهداف لمساعدة الفريق، تسجيل 10 هدف في الدوري الإنجليزي وأنا ألعب كجناح هو أمر يسعدني وأفتخر به، آمل في الاستمرار على هذا المنوال".

وأضاف: "لا يمكنني اختيار هدف مفضل من بين الـ100 هدف، بعضهم كان رائعًا".

واختت: "هدفي في كان رائعًا، لكني أعتقد أن الهدف الذي تأثرت به للغاية هو هدفي في يونايتد، وأيضًا هدفي على ملعبهم كان جيدًا، لكن الهدف الأول كان مميزًا".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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