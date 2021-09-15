رسميًا.. صلاح لاعب الشهر في ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

توّج محمد صلاح نجم ليفربول، بجائزة لاعب الشهر بتصويت الجماهير متفوقًا على الثنائي هارفي إليوت وكوستاس تسيميكاس.

الجائزة جاءت عن شهر أغسطس بعدما ساهم النجم المصري بتسجيل هدفين أمام نورويتش سيتي وتشيلسي كما صنع هدفين.

صلاح صرح للموقع الرسمي لليفربول، قائلاً :"شكرًا لكم، أعتقد أنها بداية جيدة لنا، كنّا نريد تحقيق العلامة الكاملة في مباريات شهر أغسطس".

وكان ليفربول حقق في أول جولتين الفوز على حساب نورويتش سيتي وبيرنلي قبل التعادل في الجولة الثالثة أمام تشيلسي بنتيجة (1-1).

صلاح أجاب عن هدفه المفضل :"لا يمكنني الاختيار، هدفي في تشيلسي كان جيدًا، لكن أعتقد أن الهدف الذي كنت متأثرًا به كان في مانشستر يونايتد".

واستطاع صلاح أن يصل إلى 100 هدف في بريميرليج بهدفه الذي جاء في ليدز يونايتد بالجولة الرابعة، في لقاء حسمه "الريدز" بنتيجة (3-0).

ويستعد ليفربول لخوض لقاء مساء اليوم عندما يستضيف ميلان الإيطالي، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

أما على المستوى المحلي، فيشارك ليفربول الصدارة مع الثلاثي (مانشستر يونايتد - تشيلسي - إيفرتون) برصيد عشر نقاط من أربع مباريات.