الإسماعيلي: قد نضم ثنائي أفريقي.. وليس لدينا قدرة على المنافسة في الانتقالات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد علي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية في النادي الإسماعيلي، احتمالية تعاقد فريقه مع لاعب أو اثنين من القارة الأفريقية خلال الأيام المقبلة.

وأشار أبو جريشة في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن سوق الانتقالات داخل مصر أصبح أكثر صعوبة، لافتًا لعدم رغبة فريقه في دخول مزاد على أي لاعب.

وقال أبو جريشة: "سوق الانتقالات في مصر أصبح صعب جدًا على معظم الأندية، هناك ثلاثة أندية صاعدة للدوري الممتاز لديهم قوة شرائية كبيرة جدًا".

واختتم: "أعلم قلق جماهير الإسماعيلي لكن الأمور لن تكون سهلة، سنتعاقد مع لاعب أفريقي أو ربما اثنين، وسعرهما أرخص كثيرًا من أي لاعب مصري".