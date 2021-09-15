كيروش يصل القاهرة استعدادًا لقيادة منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

وصل البرتغال كارلوس كيروش المدير الفني الجديد لمنتخب مصر إلى القاهرة، استعدادًا لبدء مهمته مع الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

وحضر كيروش إلى مطار القاهرة صباح اليوم، الأربعاء، حيث تواجد نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة في استقباله.

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن تولي كيروش مسؤولية تدريب منتخب مصر خلفًا لحسام البدري.

ويسعى اتحاد الكرة لتوفير مباراتين وديتين لمنتخب مصر ضد مالي وتوجو خلال سبتمبر الجاري ومطلع أكتوبر القادم.

وستكون أولى المحطات الرسمية لكيروش مع مصر في مواجهتي ليبيا بالجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، خلال أكتوبر القادم.