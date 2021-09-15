الأهلي في المونديال.. دولة أفريقية ترغب في استضافة كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن داني جوردان رئيس اتحاد الكرة في جنوب أفريقيا، رغبة بلاده في استضافة كأس العالم للأندية المقبلة بدلاً من اليابان عقب اعتذار الأخير بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد 19).

وقال جوردان في تصريحات لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، "قبل اجتماعي مع الأمين العام للفيفا فاطمة سامورا سنعرف موقفنا بحلول نهاية الأسبوع".

وبحسب صحيفة "كيك أوف" الجنوب أفريقية، فإن رئيس اتحاد الكرة سيعقد جلسة مع المسئولين من أجل الحصول على موافقة الحكومة لاستضافة البطولة.

وأشارت الصحيفة الجنوب أفريقية، إلى أن في حال فوز جنوب أفريقيا بحق استضافة البطولة العالمية فسيكون من حق فريق صنداونز المشاركة باعتباره بطلاً لدوري الموسم الماضي.

ومن المقرر أن يشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي عقب الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز بنتيجة (3-0).

في المقابل، يشارك تشيلسي باعتباره بطلاً لدوري أبطال أوروبا في النسخة الماضية بعد الفوز على مواطنه مانشستر سيتي بهدف دون رد.