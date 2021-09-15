"مدربه رحب برحيله".. تقارير مغربية تكشف عرض بيراميدز لضم الكرتي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكدت تقارير إعلامية مغربية، موافقة وليد الركراكي المدير الفني لنادي الوداد على رحيل وليد الكرتي لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة.

ونشرت إذاعة "راديو مارس" المغربية، تقريرًا أشارت خلاله إلى ان الركراكي أشار في تصريحات صحفية إلى أن رحيل الكرتي أصبح واردًا في الفترة المقبلة.

وقال مدرب الوداد: "لا مانع من رحيل الكرتي بشرط أن يصله عرضًا يلبي طموحاته ويفيد النادي أيضًا، رحيله أصبح واردًا الآن".

وأوضحت الإذاعة أن نادي بيراميدز المصري قد تقدم بعرضًا لضم الكرتي خلال الفترة الحالية.

وكان الزمالك قد دخل في مفاوضات لضم الكرتي خلال الفترة الماضية، إلا أنها لم تكتمل بنجاح.

الجدير بالذكر أن الكرتي لعب مع الوداد خلال الثمانية مواسم الماضية، لكنه أصبح مؤهلًا للرحيل عن الفريق بعدما حصل على الضوء الأخضر من مدربه.