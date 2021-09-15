الامارات | أسطورة ليفربول يبشر محمد صلاح بإنجاز تاريخي جديد

شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة ليفربول يبشر محمد صلاح بإنجاز تاريخي جديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وعد أسطورة ليفربول الإنجليزي جيمي كارغر، النجم المصري محمد صلاح، بأن يتواجد أسمه في أفضل تشكيلة بتاريخ نادي ليفربول بعد الإنجازات الكبيرة التي حققها اللاعب ساهمت في تحقيق فريقه لقب الدوري ودوري الأبطال والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وقال جيمي كارغر، في تصريح نقله حساب رابطة الدوري الإنجليزي على "تويتر": "حينما تفكّر بأفضل تشكيلة من 11 لاعب على مدار تاريخ ليفربول، هناك أسماء يجب أن تضعها مثل: بارنز، دالغليش، جيرارد، سونيس، راش"

وأضاف: "صلاح معهم ليس لدي أدنى شك بذلك".

وأكد: "بعد انتهاء مسيرته مع ليفربول، محمد صلاح سيكون بأفضل تشكيلة بتاريخ النادي".

وكان النجم المصري قد نجح في تسطير أسمه بتاريخ الدوري الإنجليزي وفريق ليفربول بما حققه من أرقام والقاب مع النادي ليصبح أول لاعب عربي يحقق هذه الإنجازات الخارجية، وأخرها دخول نادي المئة في الدوري الإنجليزي أقوى بطولات العالم.

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