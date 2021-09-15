شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يفاجئ المصريين فى مطار القاهرة : شكرًا ..شكرًا "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجئ البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني الجديد لمنتخب مصر ، الجماهير والمصريين الذى حرصوا على استقباله فى مطار القاهرة برد التحية باللغة العربية قائلا " شكرا شكرا "

حرصت الجماهير الموجودة في مطار القاهرة على التقاط الصور التذكارية مع كيروش قبل أن يفاجئهم البرتغالي قائلاً " شكرا ..شكرا".

وياتى تعيين كيروش فى قيادة الفراعنة خلفا لحسام البدري الذى تم توجيه الشكر إليه بعد التعادل مع الجابون فى تصفيات كاس العالم وغضب الجماهير من سوء الاداء.

استقبل البرتغالى نيلو فينجادا المدير الفنى لاتحاد الكرة ، وعدد من الجماهير البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر، وقاموا بالتقاط الصور التذكارية معه.

ويضم الجهاز الفنى المعاون ضياء السيد مدربًا عامًا، ومحمد شوقى مدربًا، وعصام الحضرى مدربًا لحراس المرمى، ووائل جمعة مديرًا للمنتخب، ومحمد صلاح مديرًا إداريًا، مع استمرار الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أبو العلا ويضم معه: أحمد مطر أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ومصطفى صدقي أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وبدر إمام أخصائي التأهيل، ومحمد أحمد محمود أخصائي التدليك.

كانت آخر تجارب كيروش عندما تولى تدريب المنتخب الكولومبي في فبراير 2019، إلا أنه اكتفى بخوض 18 مواجهة، فاز في 9 منهم وتعادل 4 مرات وخسر 5 لقاءات.

كما يضم الجهاز المعاون للمدرب البرتغالي مساعدا أجنبيا له ومحللا للأداء وأخصائيا للتأهيل.. ويجهز ضياء السيد تقريرًا شاملًا عن اللاعبين لتقديمه لـلمدير الفنى الذى يصل القاهرة اليوم.