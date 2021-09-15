شكرا لقرائتكم خبر عن اليد يقرر إقامة لقاءات قمة محترفى الموسم الجديد على ملعب محايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد عن قرار لعب جميع لقاءات القمة بين الأهلى والزمالك فى دورى المحترفين لهذا الموسم على ملعب محايد.

ويشهد جدول المنافسة تحديد صالة الأهلى لاستضافة لقاء قمة الجولة الثالثة بالدورى، إلا أن اللجنة الفنية قررت إقامة جميع لقاءات القطبين على صالة محايدة.

وتنطلق مسابقة دورى المحترفين غدا بمواجهات بين كل من الأهلى مع البنك الأهلى و المعادى مع أكتوبر و الطيران مع أصحاب الجياد و الزهور مع الأوليمبى و الزمالك مع هليوبوليس و الجزيرة مع الشمس و طلائع الجيش مع الحوار و هليوليدو مع ستاد المنصورة و سبورتنج مع سموحة.

وأعلن سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، مسبقا، عن نظام دورى المحترفين للموسم الجديد 2021 / 2022، مشيرا إلى أنه يقام على 3 مراحل.

وقال عبد المنعم، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن المرحلة الأولى من دورى المحترفين تشهد تواجد 18 فريقا للعب دورة من مجموعة واحدة ومعهم مرتبط 2002، 2004 ليتأهل الـ6 الأوائل للعب على المنافسة والـ12 يتم تقسيمها على مجموعتين فردى وزوجى لتحديد الـ4 الهابطين.

وأشار عبد المنعم إلى أن الـ6 الأوائل يتأهل منهم 4 للعب دورى دورتين مجمعتين لتجديد البطل، مؤكدا مقابلة القطبين الأهلى والزمالك 5 مرات على مدار المراحل الثلاثة فى الموسم الجديد، فضلا عن مواجهة فى كأس مصر محتملة.