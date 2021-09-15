شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلى: على معلول يبحث عن مشروع استثمارى للبقاء فى القاهرة بعد الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولو النادى الاهلى عدم وجود خلافات بين القلعة الحمراء والتونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق حول تمديد تعاقده.

وقال مصدر بالأهلى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "ليس هناك خلاف بين الأهلى وعلى معلول، وتمديد تعاقده مسألة وقت ليس أكثر من ذلك، اللاعب يريد البقاء مع الأهلى والاعتزال بين جدرانه، وكذلك يستشير زملاءه فى القلعة الحمراء حول مشروع استثمارى يقيمه بالقاهرة بعد اعتزال الساحرة المستديرة لرغبته فى البقاء بمصر وترحيب زوجته ونجله بالبقاء هنا بعد تعودهم على الأجواء بالمحروسة فضلا عن الشعبية الجارفة التى يحظى بها اللاعب فى أى مكان يذهب له".

الأهلى يحسم ملف تمديد تعاقد معلول قبل معسكر الإسكندرية

يحسم مسئولو النادى الأهلى ملف تمديد تعاقد التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق قبل الدخول في معسكر مغلق بالإسكندرية والمقرر له غداً الخميس استعداداً لمواجهة الطلائع بالسوبر المحلى والمقرر لها 21 سبتمبر الجارى، ويرغب مسئولو الأهلى فى حسم هذا الملف الشائك، خاصة أن المارد الأحمر لا ينشغل بأى ارتباطات فى الوقت الحالى، وباتت الفرصة سانحة لتوقيع اللاعب لعقود جديدة مع القلعة الحمراء، لاسيما أن عقده ينتهى مع الأهلى بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأى نادٍ فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويسعى مسئولو الأهلى لإسدال الستار على ملف تمديد تعاقد معلول منعاً للغلط الدائر حول تلقى اللاعب عرضاً مغرياً من الدحيل القطرى عن طريق زميله التونسى فرجانى ساسى لاعب الزمالك السابق باعتبار الوقت الحالي الفرصة السانحة لحسم هذا الملف قبل الإقدام على الارتباطات المقبلة.

ومن المقرر أن يتم حسم سنوات تعاقد علي معلول حيث يريد المارد الأحمر تمديد التعاقد لمدة موسمين فيما يرغب النجم التونسى التوقيع لثلاثة أعوام لختام مسيرته فى القلعة الحمراء والاعتزال فى مصر.

إنجازات على معلول مع الإهلى

إجمالا.. خاض معلول مع الاهلى 165 لقاء، سجل 27 هدفا وصنع 50 آخرين، وحصد مع الفريق الأحمر على لقب الدورى المصرى 4 مرات، وعلى السوبر المصرى مرتين، وعلى كأس مصر مرتين والسوبر الأفريقى مرة، بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية.