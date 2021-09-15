شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال جماهيرى لكيروش بمطار القاهرة استعدادا لتدريب منتخب مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل البرتغالى كارلوش كيروش المدير الفني الجديد لمنتخب مصر إلى مطار القاهرة، استعدادًا لتولى قيادة الفراعنة خلال الفترة المقبلة خلفاً لحسام البدرى الذى تم توجيه الشكر إليه منذ فترة.

استقبل البرتغالى نيلو فينجادا المدير الفنى لاتحاد الكرة ، وعدد من الجماهير البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر، وقاموا بالتقاط الصور التذكارية معه.

واتفق اتحاد الكرة مع البرتغالى كارلوس كيروش على تولى الإدارة الفنية لمنتخب مصر ليبدأ خلال الفترة المقبلة.

ويضم الجهاز الفنى المعاون ضياء السيد مدربًا عامًا، ومحمد شوقى مدربًا، وعصام الحضرى مدربًا لحراس المرمى، ووائل جمعة مديرًا للمنتخب، ومحمد صلاح مديرًا إداريًا، مع استمرار الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أبو العلا ويضم معه: أحمد مطر أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ومصطفى صدقي أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وبدر إمام أخصائي التأهيل، ومحمد أحمد محمود أخصائي التدليك.

كانت آخر تجارب كيروش عندما تولى تدريب المنتخب الكولومبي في فبراير 2019، إلا أنه اكتفى بخوض 18 مواجهة، فاز في 9 منهم وتعادل 4 مرات وخسر 5 لقاءات.

كما يضم الجهاز المعاون للمدرب البرتغالي مساعدا أجنبيا له ومحللا للأداء وأخصائيا للتأهيل.. ويجهز ضياء السيد تقريرًا شاملًا عن اللاعبين لتقديمه لـلمدير الفنى الذى يصل القاهرة اليوم.