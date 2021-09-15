شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل يودع جنش بعد رحيله عن الزمالك: ربنا معاك يا حبيبى وترجع بيتك من تانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد أبو جبل حارس مرمى نادى الزمالك على وداع زميله محمود جنش، الذى تمت إعارته لنادى فيوتشر إف سى، وكتب ابو جبل عبر حسابه على إنستجرام "ربنا معاك يا حبيبى وترجع بيتك من تانى يا مجنشا".

"جنش" وجه رسالة لجمهور القلعة البيضاء على إنستجرام قال فيها: أعلن اليوم رحيلى عن بيتى نادى الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسم بناء على قرار الإدارة الفنية والمدرب يعلم الله أننى لم أدخر جهدًا أو نقطة عرق فى سبيل خدمة بيتى نادى الزمالك وأتمنى التوفيق للفريق فيما هو قادم

منذ 2011 شارك "جنش" خلال مسيرته مع الزمالك فى 114 مباراة حتى الآن بواقع 73 مباراة فى الدورى الممتاز و12 مباراة فى دورى أبطال أفريقيا و14 مباراة فى الكونفدرالية و14 مباراة فى كأس مصر ومباراة فى السوبر المصرى استقبل خلالها 79 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه فى 58 مباراة وتلقى 7 إنذارات وطردًا فى مباراتين.